«Ведомости»: западные страны лишили Украину половины финансирования

Западные страны в два раза сократили финансирование бюджета Украины. Об этом сообщают «Ведомости», проанализировав соответствующую статистику.
«Запад сокращает финансирование Украины. Внешние вливания в бюджет страны снизились в два раза», — подсчитала газета «Ведомости». Согласно проанализированным материалам Минфина Украины, за первое полугодие этого года западные страны профинансировали только 27% расходов госбюджета страны, в то время как в первой половине прошлого года финансирование было на уровне 50%.
«Ведомости» пишут, что Киев планировал в 2024 году привлечь извне 37 млрд долларов займов, чтобы покрыть почти весь дефицит бюджета. Однако за первую половину года получил только четверть этой суммы.
В последний раз о финансировании Киева заявляла Еврокомиссия. Согласно сообщению главы организации Урсулы фон дер Ляйен, Киеву хотят направить 35 миллиардов евро. Когда именно страна получит этот кредит — в ЕК не уточнили.
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