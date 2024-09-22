22 сентября 2024

«Ведомости»: западные страны лишили Украину половины финансирования

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина не смогла покрыть расходы бюджета из-за сокращения финансирования
Украина не смогла покрыть расходы бюджета из-за сокращения финансирования Фото:

Западные страны в два раза сократили финансирование бюджета Украины. Об этом сообщают «Ведомости», проанализировав соответствующую статистику.

«Запад сокращает финансирование Украины. Внешние вливания в бюджет страны снизились в два раза», — подсчитала газета «Ведомости». Согласно проанализированным материалам Минфина Украины, за первое полугодие этого года западные страны профинансировали только 27% расходов госбюджета страны, в то время как в первой половине прошлого года финансирование было на уровне 50%.

«Ведомости» пишут, что Киев планировал в 2024 году привлечь извне 37 млрд долларов займов, чтобы покрыть почти весь дефицит бюджета. Однако за первую половину года получил только четверть этой суммы.

В последний раз о финансировании Киева заявляла Еврокомиссия. Согласно сообщению главы организации Урсулы фон дер Ляйен, Киеву хотят направить 35 миллиардов евро. Когда именно страна получит этот кредит — в ЕК не уточнили.

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Западные страны в два раза сократили финансирование бюджета Украины. Об этом сообщают «Ведомости», проанализировав соответствующую статистику. «Запад сокращает финансирование Украины. Внешние вливания в бюджет страны снизились в два раза», — подсчитала газета «Ведомости». Согласно проанализированным материалам Минфина Украины, за первое полугодие этого года западные страны профинансировали только 27% расходов госбюджета страны, в то время как в первой половине прошлого года финансирование было на уровне 50%. «Ведомости» пишут, что Киев планировал в 2024 году привлечь извне 37 млрд долларов займов, чтобы покрыть почти весь дефицит бюджета. Однако за первую половину года получил только четверть этой суммы. В последний раз о финансировании Киева заявляла Еврокомиссия. Согласно сообщению главы организации Урсулы фон дер Ляйен, Киеву хотят направить 35 миллиардов евро. Когда именно страна получит этот кредит — в ЕК не уточнили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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