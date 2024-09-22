«Известия»: регионы России оказались не полностью готовы к отопительному сезону

23 сентября 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Проблемы отопительного комплекса копились годами, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские регионы готовы к новому отопительному сезону на 75%—95%. В некоторых еще предстоит отремонтировать котельные и сети, а также закупить топливо и аварийное оборудование, сообщили органы ЖКХ субъектов. «Готовность российских регионов к новому отопительному сезону составляет порядка 75%—95%. В некоторых еще предстоит провести ремонт части котельных и сетей, не везде закуплено топливо и аварийное оборудование», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей сферы ЖКХ. Сотрудники издания направили запросы во все субъекты РФ, ответили более 30. Полностью готовы к отопительному сезону только на Сахалине и Чукотке, говорится в тексте статьи. В Коми к зимнему сезону подготовлено 95% жилого фонда, в Татарстане для ликвидации аварий сформирован аварийно-технический запас материалов и оборудования. В Алтайском крае в 2024 году на капитальный ремонт и реконструкции объектов ЖКХ направлено 6,9 млрд рублей, из них 5,4 млрд — бюджетные средства. В Дагестане готовность объектов к сезонной эксплуатации в среднем по республике составляет 75%. В Архангельской области запланировано поставить 16,8 тысяч тонн каменного угля и 12,3 тысяч тонн дизельного топлива. Окончательно запасы топлива планируется создать до 15 октября текущего года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские регионы готовы к новому отопительному сезону на 75%—95%. В некоторых еще предстоит отремонтировать котельные и сети, а также закупить топливо и аварийное оборудование, сообщили органы ЖКХ субъектов. «Готовность российских регионов к новому отопительному сезону составляет порядка 75%—95%. В некоторых еще предстоит провести ремонт части котельных и сетей, не везде закуплено топливо и аварийное оборудование», — пишут «Известия» со ссылкой на представителей сферы ЖКХ. Сотрудники издания направили запросы во все субъекты РФ, ответили более 30. Полностью готовы к отопительному сезону только на Сахалине и Чукотке, говорится в тексте статьи. В Коми к зимнему сезону подготовлено 95% жилого фонда, в Татарстане для ликвидации аварий сформирован аварийно-технический запас материалов и оборудования. В Алтайском крае в 2024 году на капитальный ремонт и реконструкции объектов ЖКХ направлено 6,9 млрд рублей, из них 5,4 млрд — бюджетные средства. В Дагестане готовность объектов к сезонной эксплуатации в среднем по республике составляет 75%. В Архангельской области запланировано поставить 16,8 тысяч тонн каменного угля и 12,3 тысяч тонн дизельного топлива. Окончательно запасы топлива планируется создать до 15 октября текущего года.