22 сентября 2024

Более половины пожилых россиян оказались склонны к депрессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Более половины респондентов старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии
Более половины респондентов старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии Фото:

Каждый второй россиянин старше 60 лет отмечает у себя признаки тревоги или депрессии. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС.

«Более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги или депрессии. Ученые проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году. В него было включено 36,8 тыс. пожилых граждан», — говорится в исследовании РАНХиГС, на которое ссылается «Коммерсант». 

Каждый второй респондент сообщил о тревоге или депрессии (49% опрошенных). Чаще других такое состояние наблюдают у себя люди старше 80 лет. Женщины больше склонны отмечать у себя депрессивное настроение (52% против 42%). Также от тревоги чаще страдают одинокие люди, говорится в исследовании. Распространенность проблем ментального здоровья выше среди менее образованных и менее обеспеченных людей. 

В России в 2023 году доля населения старше 60 лет составила 23,5%, напоминают исследователи. К 2050 году этот показатель достигнет 32%, полагают эксперты. РАНХиГС рекомендует организовать на государственном уровне мониторинг ментального здоровья пожилого населения.

Врач Максим Угнивенко ранее посоветовал завести своего психотерапевта, чтобы не впасть в депрессию. В России около 30% населения имеет генетическую предрасположенность к появлению депрессии, говорит специалист.  Он призвал не игнорировать проблему и обращаться за профессиональной помощью, а не ограничиваться «народными» методами лечения. Склонных к депрессии больных надо обучать различным методам преодоления отрицательных эмоций, сообщил врач. 

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Каждый второй россиянин старше 60 лет отмечает у себя признаки тревоги или депрессии. Об этом говорится в исследовании РАНХиГС. «Более половины россиян старше 60 лет отмечают у себя признаки тревоги или депрессии. Ученые проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2023 году. В него было включено 36,8 тыс. пожилых граждан», — говорится в исследовании РАНХиГС, на которое ссылается «Коммерсант».  Каждый второй респондент сообщил о тревоге или депрессии (49% опрошенных). Чаще других такое состояние наблюдают у себя люди старше 80 лет. Женщины больше склонны отмечать у себя депрессивное настроение (52% против 42%). Также от тревоги чаще страдают одинокие люди, говорится в исследовании. Распространенность проблем ментального здоровья выше среди менее образованных и менее обеспеченных людей.  В России в 2023 году доля населения старше 60 лет составила 23,5%, напоминают исследователи. К 2050 году этот показатель достигнет 32%, полагают эксперты. РАНХиГС рекомендует организовать на государственном уровне мониторинг ментального здоровья пожилого населения. Врач Максим Угнивенко ранее посоветовал завести своего психотерапевта, чтобы не впасть в депрессию. В России около 30% населения имеет генетическую предрасположенность к появлению депрессии, говорит специалист.  Он призвал не игнорировать проблему и обращаться за профессиональной помощью, а не ограничиваться «народными» методами лечения. Склонных к депрессии больных надо обучать различным методам преодоления отрицательных эмоций, сообщил врач. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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