Продавшая авто террористам семья Исломовых заранее знала о нападении на «Крокус»

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Теракт унес жизни 145 человек
Теракт унес жизни 145 человек Фото:

Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault Symbol нападавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», была в курсе готовящегося теракта. Об этом следует из показаний свидетелей, сообщает ТАСС.

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-розыскных мероприятий. Показаний свидетелей и потерпевших», — указано в решении Басманного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо нападавших открыли огонь из автоматов по людям из-за чего погибли 145 человек. Согласно версии следствия, члены семьи Исломовых не только продали автомобиль террористам, но и предоставили им жильё для подготовки к нападению.

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Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault Symbol нападавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», была в курсе готовящегося теракта. Об этом следует из показаний свидетелей, сообщает ТАСС. «В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-розыскных мероприятий. Показаний свидетелей и потерпевших», — указано в решении Басманного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо нападавших открыли огонь из автоматов по людям из-за чего погибли 145 человек. Согласно версии следствия, члены семьи Исломовых не только продали автомобиль террористам, но и предоставили им жильё для подготовки к нападению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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