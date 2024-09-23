Продавшая авто террористам семья Исломовых заранее знала о нападении на «Крокус»

Семья из Таджикистана, продавшая автомобиль Renault Symbol нападавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл», была в курсе готовящегося теракта. Об этом следует из показаний свидетелей, сообщает ТАСС.
«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-розыскных мероприятий. Показаний свидетелей и потерпевших», — указано в решении Басманного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Четверо нападавших открыли огонь из автоматов по людям из-за чего погибли 145 человек. Согласно версии следствия, члены семьи Исломовых не только продали автомобиль террористам, но и предоставили им жильё для подготовки к нападению.
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