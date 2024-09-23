Полянский заявил, что Россия не видела «план победы» Зеленского

23 сентября 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Зеленский подготовил «план победы» Украины в конфликте, однако не уведомил Россию о нем Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не осведомлена о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте и не получала приглашение на его обсуждение. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Нет», — заявил Полянский в ответе на вопрос об уведомлении российской стороны насчет соответствующего плана Зеленского. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Запад продолжит поддерживать PR-кампанию киевского лидера и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества. Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включает в себя разрешение на удары по России западным оружием. Он также заявил, что если американский лидер не поддержит его идею, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас. В Кремле же отметили, что если Украина получит от США одобрение на соответствующее решение, то это будет означать вступление НАТО в конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не осведомлена о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте и не получала приглашение на его обсуждение. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Нет», — заявил Полянский в ответе на вопрос об уведомлении российской стороны насчет соответствующего плана Зеленского. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Запад продолжит поддерживать PR-кампанию киевского лидера и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества. Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включает в себя разрешение на удары по России западным оружием. Он также заявил, что если американский лидер не поддержит его идею, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас. В Кремле же отметили, что если Украина получит от США одобрение на соответствующее решение, то это будет означать вступление НАТО в конфликт.