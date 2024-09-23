Полянский заявил, что Россия не видела «план победы» Зеленского

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Зеленский подготовил «план победы» Украины в конфликте, однако не уведомил Россию о нем Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не осведомлена о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте и не получала приглашение на его обсуждение. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Нет», — заявил Полянский в ответе на вопрос об уведомлении российской стороны насчет соответствующего плана Зеленского. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Запад продолжит поддерживать PR-кампанию киевского лидера и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества.

Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включает в себя разрешение на удары по России западным оружием. Он также заявил, что если американский лидер не поддержит его идею, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас. В Кремле же отметили, что если Украина получит от США одобрение на соответствующее решение, то это будет означать вступление НАТО в конфликт.

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Россия не осведомлена о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте и не получала приглашение на его обсуждение. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Нет», — заявил Полянский в ответе на вопрос об уведомлении российской стороны насчет соответствующего плана Зеленского. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Запад продолжит поддерживать PR-кампанию киевского лидера и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества. Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включает в себя разрешение на удары по России западным оружием. Он также заявил, что если американский лидер не поддержит его идею, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас. В Кремле же отметили, что если Украина получит от США одобрение на соответствующее решение, то это будет означать вступление НАТО в конфликт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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