Россия не осведомлена о «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского в конфликте и не получала приглашение на его обсуждение. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Нет», — заявил Полянский в ответе на вопрос об уведомлении российской стороны насчет соответствующего плана Зеленского. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Запад продолжит поддерживать PR-кампанию киевского лидера и держать украинский вопрос в центре внимания международного сообщества.
Зеленский приехал в США 22 сентября, чтобы обсудить с президентом Джо Байденом так называемый «план победы», который включает в себя разрешение на удары по России западным оружием. Он также заявил, что если американский лидер не поддержит его идею, то Киев продолжит придерживаться той политики, которая действует сейчас. В Кремле же отметили, что если Украина получит от США одобрение на соответствующее решение, то это будет означать вступление НАТО в конфликт.
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