Юную свердловчанку, которой собрали миллион, лишили важного препарата

Девочка из Невьянска, которой собрали миллион, осталась без препарата «Диакомит»

23 сентября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

У Кристины в раннем детстве произошла остановка сердца Фото: Светлана Садилова Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска, страдающая синдромом Драве, столкнулась с проблемой приобретения лекарства «Диакомит» после того, как благотворители собрали для нее миллион рублей. Из-за повышения цен на препарат со стороны производителя собранные средства оказались достаточными только для оплаты части лечения. В беседе с URA.RU мать малышки Светлана заявила, что купленных 19 упаковок препарата не достаточно для полного курса, и для его продолжения потребуется еще 13 пачек. «Когда мы столкнулись с необходимостью лечения нашей дочери от синдрома Драве, мы были безмерно рады, что смогли собрать миллион рублей. Мы думали, что этой суммы хватит на полный курс лечения. Но наши ожидания рухнули, когда стоимость 'Диакомита' вдруг удвоилась из-за решения производителя. Теперь, чтобы купить еще 13 пачек, нам нужно собрать 650 тысяч рублей, ведь одна упаковка, которой хватает всего на десять дней, стоит более 50 тысяч рублей. Такой муссы у нас нет», — посетовала Светлана. Мать девочки выражает надежду, что с помощью общественных усилий удастся собрать необходимую сумму для лечения ее дочери. Светлана убеждена, что любая, даже самая маленькая помощь может приблизить ее малышку к беззаботному детству, в котором не будет места болезни. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. Кристина пережила критический момент, когда ее сердце внезапно остановилось,, но благодаря быстрой реакции врачей ее жизнь была спасена. После проведения обследований у нее был диагностирован синдром Драве, который является редким и серьезным заболеванием. Для лечения необходим специализированный препарат от французской компании Biocodex, но его стоимость превышает возможности семейного бюджета. После того как история Кристины была опубликована на URA.RU, читатели собрали 362 тысячи рублей на покупку лекарства. Тем не менее выяснилось, что даже после успешного сбора средств их не хватает для приобретения полного курса лекарства. URA.RU регулярно освещает важность оказания помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается. Благодаря активности и вкладу читателей агентства жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, страдающей от синдрома Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей, необходимых для ее лечения. URA.RU призывает людей, столкнувшихся с трудностями в социальной сфере, нуждающихся в медицинской помощи или переживающих сложные жизненные обстоятельства, активно обращаться за поддержкой. Корреспондент агентства готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска, страдающая синдромом Драве, столкнулась с проблемой приобретения лекарства «Диакомит» после того, как благотворители собрали для нее миллион рублей. Из-за повышения цен на препарат со стороны производителя собранные средства оказались достаточными только для оплаты части лечения. В беседе с URA.RU мать малышки Светлана заявила, что купленных 19 упаковок препарата не достаточно для полного курса, и для его продолжения потребуется еще 13 пачек. «Когда мы столкнулись с необходимостью лечения нашей дочери от синдрома Драве, мы были безмерно рады, что смогли собрать миллион рублей. Мы думали, что этой суммы хватит на полный курс лечения. Но наши ожидания рухнули, когда стоимость 'Диакомита' вдруг удвоилась из-за решения производителя. Теперь, чтобы купить еще 13 пачек, нам нужно собрать 650 тысяч рублей, ведь одна упаковка, которой хватает всего на десять дней, стоит более 50 тысяч рублей. Такой муссы у нас нет», — посетовала Светлана. Мать девочки выражает надежду, что с помощью общественных усилий удастся собрать необходимую сумму для лечения ее дочери. Светлана убеждена, что любая, даже самая маленькая помощь может приблизить ее малышку к беззаботному детству, в котором не будет места болезни. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +79025018041, «ОЗОН Банк». Получатель — Садилова Светлана Юрьевна. Кристина пережила критический момент, когда ее сердце внезапно остановилось,, но благодаря быстрой реакции врачей ее жизнь была спасена. После проведения обследований у нее был диагностирован синдром Драве, который является редким и серьезным заболеванием. Для лечения необходим специализированный препарат от французской компании Biocodex, но его стоимость превышает возможности семейного бюджета. После того как история Кристины была опубликована на URA.RU, читатели собрали 362 тысячи рублей на покупку лекарства. Тем не менее выяснилось, что даже после успешного сбора средств их не хватает для приобретения полного курса лекарства. URA.RU регулярно освещает важность оказания помощи и поддержки тем, кто в ней нуждается. Благодаря активности и вкладу читателей агентства жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной, страдающей от синдрома Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей, необходимых для ее лечения. URA.RU призывает людей, столкнувшихся с трудностями в социальной сфере, нуждающихся в медицинской помощи или переживающих сложные жизненные обстоятельства, активно обращаться за поддержкой. Корреспондент агентства готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.