В Екатеринбурге выбрали самую красивую бизнес-леди. Фото

Екатеринбурженка Диана Зайдуллина стала «Леди Урала-2024»

23 сентября 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Перед финалом женщин учили грамотно говорить, ходить по подиуму и презентовать себя Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге выбрали самую красивую предпринимательницу города. Участницам предстояло пройти три этапа на пути к званию «Леди Урала-2024», рассказала URA.RU режиссер и соорганизатор конкурса Лариса Викина. «Во время финала, который состоялся на сцене дома культуры „Верх-Исетский“, женщины рассказали о себе и о своем деле. Затем был показ одежды и заключительный этап — творческий выход „Моя Россия“, где каждая участница презентовала свой костюм, посвященный нашей стране», — поделилась Викина. Всего в конкурсе красоты участвовали 24 горожанки. В итоге самой красивой бизнес-леди признали заместителя гендиректора по управлению персоналом Диану Зайдуллину. Известно, что женщина занимается производством сыродавленных масел. Первой вице-леди стала энергопрактик Екатерина Белобородова, второй вице-леди — контент-маркетолог Ирина Опарина, третий вице-леди — психокинетик Анна Никонова. Приз зрительских симпатий достался Ксении Жуковой, которая создает изделия из эпоксидной смолы. Также в октябре станет известно, кто получит звание самой красивой стюардессы России. Среди финалисток есть три свердловчанки. Кто именно претендует на звание авиационной королевы красоты — читайте в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге выбрали самую красивую предпринимательницу города. Участницам предстояло пройти три этапа на пути к званию «Леди Урала-2024», рассказала URA.RU режиссер и соорганизатор конкурса Лариса Викина. «Во время финала, который состоялся на сцене дома культуры „Верх-Исетский“, женщины рассказали о себе и о своем деле. Затем был показ одежды и заключительный этап — творческий выход „Моя Россия“, где каждая участница презентовала свой костюм, посвященный нашей стране», — поделилась Викина. Всего в конкурсе красоты участвовали 24 горожанки. В итоге самой красивой бизнес-леди признали заместителя гендиректора по управлению персоналом Диану Зайдуллину. Известно, что женщина занимается производством сыродавленных масел. Первой вице-леди стала энергопрактик Екатерина Белобородова, второй вице-леди — контент-маркетолог Ирина Опарина, третий вице-леди — психокинетик Анна Никонова. Приз зрительских симпатий достался Ксении Жуковой, которая создает изделия из эпоксидной смолы. Также в октябре станет известно, кто получит звание самой красивой стюардессы России. Среди финалисток есть три свердловчанки. Кто именно претендует на звание авиационной королевы красоты — читайте в материале URA.RU.