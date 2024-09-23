Дипломаты РФ встретятся в Южной Корее с запертыми на пароме соотечественниками

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Роман Быков едет в Южную Корею на встречу с россиянами, которых не пустили на пароме в страну Фото:

Заведующий консульским отделом и советник посольства РФ Роман Быков направляется в южнокорейский город Тонхэ, чтобы встретиться с россиянами, которым отказали во въезде в страну и запретили сходить с парома в городе. Об этом сообщает российское посольство.

«Заведующий консульским отделом, советник посольства Роман Быков выехал в городе Тонхэ, где он встретится с иммиграционными властями и российскими гражданами», — передает посольство РФ в telegram-канале. По данным посольства, 21 сентября южнокорейская миграционная служба отказала во въезде 16 гражданам России. Их цели поездки не соответствовали заявленным, отметили в иммиграционной службе. В соответствии с двусторонним соглашением о безвизовом режиме власти Кореи имеют право отказать во въезде гражданину РФ без объяснения причин.

На официальном портале миграционной службы Южной Кореи отмечено, что получение электронного разрешения K-ETA не является гарантией въезда в страну. Окончательное решение принимается должностным лицом на пункте контроля прибытия.

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Заведующий консульским отделом и советник посольства РФ Роман Быков направляется в южнокорейский город Тонхэ, чтобы встретиться с россиянами, которым отказали во въезде в страну и запретили сходить с парома в городе. Об этом сообщает российское посольство. «Заведующий консульским отделом, советник посольства Роман Быков выехал в городе Тонхэ, где он встретится с иммиграционными властями и российскими гражданами», — передает посольство РФ в telegram-канале. По данным посольства, 21 сентября южнокорейская миграционная служба отказала во въезде 16 гражданам России. Их цели поездки не соответствовали заявленным, отметили в иммиграционной службе. В соответствии с двусторонним соглашением о безвизовом режиме власти Кореи имеют право отказать во въезде гражданину РФ без объяснения причин. На официальном портале миграционной службы Южной Кореи отмечено, что получение электронного разрешения K-ETA не является гарантией въезда в страну. Окончательное решение принимается должностным лицом на пункте контроля прибытия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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