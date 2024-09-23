Инициатива помощи цифровых платформ и портала госуслуг, которую поддержало правительство России, дала возможность пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области купить необходимые товары за счет бонусов, баллов и сертификатов. Как сообщили в пресс-службе вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, общая сумма помощи составила порядка 500 млн рублей.
«На портале госуслуг люди, пострадавшие в Курской области, оформляют выплаты, подают заявления на восстановление документов, получают информацию о гуманитарной и медицинской помощи. Помимо этого, при помощи портала каждый желающий может оказать поддержку пострадавшим», — прокомментировал Дмитрий Григоренко.
Маркетплейс «Озон» в рамках акции начислил по 3 тысячи рублей баллами на каждого члена семьи жителям региона, которые были вынуждены покинуть свои дома. Также пользователи платформы купили 460 тысяч сертификатов на сумму 230 млн рублей, чтобы помочь пострадавшим. 10 тысяч продавцов, работающих на площадке, предложили курянам скидки. Всего жители области потратили более 400 млн рублей, собранных в рамках акции маркетплейса и портала Госуслуг.
«Яндекс маркет» помог собрать детей в школу: перед 1 сентября сервис направил на каждого пострадавшего в регионе ребенка в возрасте от 6 до 18 лет сертификат на 3 тысяч рублей. Более 5 тысяч человек в рамках акции купили товары на 20 млн рублей, а всего маркетплейс начислил 56,5 млн рублей. От «Мегамаркета» обратившиеся за помощью на портале госуслуг пострадавшие получили по 3 тысячи бонусов, каждый из которых равен одному рублю. Они могут потратить деньги, как хотят, в том числе на товары со скидками. Всего сервис начислил им 98,5 млн рублей, из которых уже потрачено 45 млн. Пользователи сайта также купили более тысячи электронных сертификатов помощи.
Wildberries&Russ направляла в Курскую область 20 тысяч единиц товаров первой необходимости — детской одежды, канцелярских принадлежностей, спортивных костюмов. Их общая стоимость превысила 100 млн рублей. На «Авито» появились опции для поиска работы с проживанием в разных регионах и временного бесплатного жилья от пользователей, готовых его предоставить.
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