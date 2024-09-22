22 сентября 2024

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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В такую погоду повышается риск возникновения ДТП и падения деревьев
В такую погоду повышается риск возникновения ДТП и падения деревьев Фото:

В Тюмени 24 сентября ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В такую погоду повышается риск возникновения ДТП, падения деревьев и повреждения линий электропередачи.

«24 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер). Без осадков, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью 3-5 градусов, днем 8-10», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 сентября ожидается потепление до 18 градусов. По данным синоптиков, бабье лето вернется всего на три дня.

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В Тюмени 24 сентября ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В такую погоду повышается риск возникновения ДТП, падения деревьев и повреждения линий электропередачи. «24 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер). Без осадков, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью 3-5 градусов, днем 8-10», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 сентября ожидается потепление до 18 градусов. По данным синоптиков, бабье лето вернется всего на три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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