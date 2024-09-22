В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

В такую погоду повышается риск возникновения ДТП и падения деревьев
В Тюмени 24 сентября ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В такую погоду повышается риск возникновения ДТП, падения деревьев и повреждения линий электропередачи.
«24 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические явления (сильный ветер). Без осадков, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура ночью 3-5 градусов, днем 8-10», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 28 сентября ожидается потепление до 18 градусов. По данным синоптиков, бабье лето вернется всего на три дня.
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