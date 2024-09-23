Экс-игрок магнитогорского «Металлурга» ввязался в драку в первой игре НХЛ. Видео

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«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, мозякин сергей, разин андрей, карпов максим, зернов денис, юров данила, гераськин игорь, вовченко даниил, гребенкин никита, трубачев юрий, акользин павел, султанов василь
Никита Гребенкин подрался в первой предсезонной игре за «Торонто» Фото:

Бывший нападающий магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Никита Гребенкин ввязался в драку в первой предсезонной игре за «Торонто Мэйпл Лифс». Он сошелся в рукопашной с американским нападающим «Оттавы Сенаторз» Адамом Годеттом.

«Он же еще и толпу потом завел. Обожаю за подобным наблюдать. Круто смотреть на то, как молодое поколение вливается», — приводит слова одноклубника россиянина Райана Ривза официальный сайт клуба.

Игра закончилась со счетом 6:5 в пользу «Оттавы». Победителя выявили в овертайме.

Эта игра стала первой для Гребенкина в новом клубе. До этого он провел победный сезон в составе ХК «Металлург».

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Бывший нападающий магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Никита Гребенкин ввязался в драку в первой предсезонной игре за «Торонто Мэйпл Лифс». Он сошелся в рукопашной с американским нападающим «Оттавы Сенаторз» Адамом Годеттом. «Он же еще и толпу потом завел. Обожаю за подобным наблюдать. Круто смотреть на то, как молодое поколение вливается», — приводит слова одноклубника россиянина Райана Ривза официальный сайт клуба. Игра закончилась со счетом 6:5 в пользу «Оттавы». Победителя выявили в овертайме. Эта игра стала первой для Гребенкина в новом клубе. До этого он провел победный сезон в составе ХК «Металлург».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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