Никита Гребенкин подрался в первой предсезонной игре за «Торонто» Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший нападающий магнитогорского ХК «Металлург» (Челябинская область) Никита Гребенкин ввязался в драку в первой предсезонной игре за «Торонто Мэйпл Лифс». Он сошелся в рукопашной с американским нападающим «Оттавы Сенаторз» Адамом Годеттом.

«Он же еще и толпу потом завел. Обожаю за подобным наблюдать. Круто смотреть на то, как молодое поколение вливается», — приводит слова одноклубника россиянина Райана Ривза официальный сайт клуба.

Игра закончилась со счетом 6:5 в пользу «Оттавы». Победителя выявили в овертайме.

Эта игра стала первой для Гребенкина в новом клубе. До этого он провел победный сезон в составе ХК «Металлург».