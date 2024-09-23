В Курской области поступило 770 заявлений о пропаже жителей приграничья

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Штаб поисковиков. Липчинское, поиски пропавших людей, поиски детей
В Курской области с начала августа пропали без вести 770 человек, полицией найдены 268, уточнил Алексей Смирнов Фото:

С начала украинского вторжения в Курскую область поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смрнов.

«С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек. Смирнов отметил, что это результат работы полиции и родственников пропавших, которые также участвовали в поисках.

ВСУ начали вторжение в Курской области с 6 августа. Бои в настоящий момент продолжаются. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что обстановка в регионе остается стабильной.

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С начала украинского вторжения в Курскую область поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смрнов. «С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек. Смирнов отметил, что это результат работы полиции и родственников пропавших, которые также участвовали в поисках. ВСУ начали вторжение в Курской области с 6 августа. Бои в настоящий момент продолжаются. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что обстановка в регионе остается стабильной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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