В Курской области поступило 770 заявлений о пропаже жителей приграничья

23 сентября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

В Курской области с начала августа пропали без вести 770 человек, полицией найдены 268, уточнил Алексей Смирнов Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала украинского вторжения в Курскую область поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смрнов. «С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек. Смирнов отметил, что это результат работы полиции и родственников пропавших, которые также участвовали в поисках. ВСУ начали вторжение в Курской области с 6 августа. Бои в настоящий момент продолжаются. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что обстановка в регионе остается стабильной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала украинского вторжения в Курскую область поступило более 770 заявлений о пропавших без вести. Об этом сообщил губернатор области Алексей Смрнов. «С начала августа в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести. За это время в органы внутренних дел поступило более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родственниками и близкими», — написал губернатор. Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Он добавил, что во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек. Смирнов отметил, что это результат работы полиции и родственников пропавших, которые также участвовали в поисках. ВСУ начали вторжение в Курской области с 6 августа. Бои в настоящий момент продолжаются. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов передает, что обстановка в регионе остается стабильной.