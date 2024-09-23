В центре Тюмени открылась новая локация для туристов и горожан
В столице региона открылась Аллея славы тюменских предпринимателей. Объект расположен на улице Николая Машарова. В торжественной церемонии открытия принял участие глава города Максим Афанасьев. Как выглядит новая локация — в фоторепортаже URA.RU.
«Связь между поколениями прослеживается в том, что наследники предпринимательского сословия прошлых веков генерируют идеи для развития нашего города», — отметил глава города Максим Афанасьев.
Новая локация для горожан и туристов стала музеем под открытым небом. Посетители могут увидеть два небольших вагончика и уходящие от них вдаль рельсы.
Памятник сделан из ржавого железа, что создает ощущение старины. В один из вагончиков можно присесть для фото.
Другой вагончик наполнен минеральными ископаемыми, а некоторые из камней покрыты зеленым мхом.
На этом же вагоне закреплена карточка с QR-кодом на аудиоэкскурсию о тюменских предпринимателях с начала 18 века.
Позади вагонов протягиваются рельсы, где на шпалах расположены карточки с памятными событиями.
На рельсах аллеи содержатся почти три десятка историй о тюменском предпринимательстве. Чтобы их изучить, нужно отсканировать QR-коды на карточках.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени открыли бульвар Пожарных и спасателей. Он расположен в одном из элитных кварталов города.
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