В Тюмени открылась Аллея славы предпринимателей. Фоторепортаж

В Тюмени открылась Аллея славы предпринимателей. Фоторепортаж
© Служба новостей «URA.RU»
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В центре Тюмени открылась новая локация для туристов и горожан
В центре Тюмени открылась новая локация для туристов и горожан Фото:

В столице региона открылась Аллея славы тюменских предпринимателей. Объект расположен на улице Николая Машарова. В торжественной церемонии открытия принял участие глава города Максим Афанасьев. Как выглядит новая локация — в фоторепортаже URA.RU.

«Связь между поколениями прослеживается в том, что наследники предпринимательского сословия прошлых веков генерируют идеи для развития нашего города», — отметил глава города Максим Афанасьев.

Новая локация для горожан и туристов стала музеем под открытым небом. Посетители могут увидеть два небольших вагончика и уходящие от них вдаль рельсы.
Новая локация для горожан и туристов стала музеем под открытым небом. Посетители могут увидеть два небольших вагончика и уходящие от них вдаль рельсы.
Фото:
Памятник сделан из ржавого железа, что создает ощущение старины. В один из вагончиков можно присесть для фото.
Памятник сделан из ржавого железа, что создает ощущение старины. В один из вагончиков можно присесть для фото.
Фото:
Другой вагончик наполнен минеральными ископаемыми, а некоторые из камней покрыты зеленым мхом.
Другой вагончик наполнен минеральными ископаемыми, а некоторые из камней покрыты зеленым мхом.
Фото:
На этом же вагоне закреплена карточка с QR-кодом на аудиоэкскурсию о тюменских предпринимателях с начала 18 века.
На этом же вагоне закреплена карточка с QR-кодом на аудиоэкскурсию о тюменских предпринимателях с начала 18 века.
Фото:
Позади вагонов протягиваются рельсы, где на шпалах расположены карточки с памятными событиями.
Позади вагонов протягиваются рельсы, где на шпалах расположены карточки с памятными событиями.
Фото:
На рельсах аллеи содержатся почти три десятка историй о тюменском предпринимательстве. Чтобы их изучить, нужно отсканировать QR-коды на карточках.
На рельсах аллеи содержатся почти три десятка историй о тюменском предпринимательстве. Чтобы их изучить, нужно отсканировать QR-коды на карточках.
Фото:

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени открыли бульвар Пожарных и спасателей. Он расположен в одном из элитных кварталов города.

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В столице региона открылась Аллея славы тюменских предпринимателей. Объект расположен на улице Николая Машарова. В торжественной церемонии открытия принял участие глава города Максим Афанасьев. Как выглядит новая локация — в фоторепортаже URA.RU. «Связь между поколениями прослеживается в том, что наследники предпринимательского сословия прошлых веков генерируют идеи для развития нашего города», — отметил глава города Максим Афанасьев. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени открыли бульвар Пожарных и спасателей. Он расположен в одном из элитных кварталов города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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