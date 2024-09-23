В Курской области началась волна дезертирства ВСУ

В подразделениях ВСУ, находящихся в Курской области, замечены случаи дезертирства. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства.
«В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников <…> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — рассказал представитель российского силового ведомства. Его слова передает РИА «Новости».
Бегство солдат ВСУ носит массовый характер. По данным СМИ, число случаев дезертирства и оставления части с января 2024 года составило более 38 тысяч человек. По этим статьям на Украине возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
Ранее в «Ахмате» заявили о массовом дезертирстве ВСУ в Курской области. По словам командира спецназа Апти Алаудинова, на большей части периметра противник пытается сохраниться, потому что несет очень большие потери.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.