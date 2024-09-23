В Курской области началась волна дезертирства ВСУ

23 сентября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger В подразделениях ВСУ, находящихся в Курской области, замечены случаи дезертирства. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. «В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников <…> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — рассказал представитель российского силового ведомства. Его слова передает РИА «Новости». Бегство солдат ВСУ носит массовый характер. По данным СМИ, число случаев дезертирства и оставления части с января 2024 года составило более 38 тысяч человек. По этим статьям на Украине возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. Ранее в «Ахмате» заявили о массовом дезертирстве ВСУ в Курской области. По словам командира спецназа Апти Алаудинова, на большей части периметра противник пытается сохраниться, потому что несет очень большие потери. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подразделениях ВСУ, находящихся в Курской области, замечены случаи дезертирства. Об этом сообщил представитель российского силового ведомства. «В нескольких спецподразделениях украинской армии, действующих на Курском направлении, уже очень много отказников <…> В частях ВСУ, оставшихся в Курской области, нарастает волна дезертирства», — рассказал представитель российского силового ведомства. Его слова передает РИА «Новости». Бегство солдат ВСУ носит массовый характер. По данным СМИ, число случаев дезертирства и оставления части с января 2024 года составило более 38 тысяч человек. По этим статьям на Украине возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. Ранее в «Ахмате» заявили о массовом дезертирстве ВСУ в Курской области. По словам командира спецназа Апти Алаудинова, на большей части периметра противник пытается сохраниться, потому что несет очень большие потери.