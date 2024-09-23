Стали известны результаты экспертизы вандала, разгромившего могилу Маслякова

В крови 19-летнего Кирилла Климова, разрушившего могилу ведущего КВН Александра Маслякова, не было обнаружено никаких запрещенных веществ. Это стало известно по результатам экспертизы.
«В крови парня, разгромившего могилу Маслякова, не обнаружено никаких запрещенных веществ», — сообщает telegram-канал Baza. Там добавили, что могила Маслякова — не первая, которую громил Климов. Эта информация сейчас проверяется. Одногруппники Кирилла рассказывают, что у него часто случались срывы в колледже, и многие студенты его боялись.
Они неоднократно обращались к руководству, но ситуация не изменилась. В настоящее время Кирилл Климов госпитализирован в психиатрическую клинику. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», передали в telegram-канале.
На Новодевичьем кладбище в Москве 22 сентября 19-летний молодой человек совершил акт вандализма на могиле Александра Маслякова. Он вырвал крест и разбросал цветы. Об этом инциденте подробнее сообщало URA.RU. Сообщалось, что задержанный совершил противоправные действия под воздействием наркотиков, передает «Ридус».
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