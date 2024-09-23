Shot: разгромивший могилу Маслякова является аутистом

Задержанный за разрушение могилы ведущего КВН Александра Маслякова 19-летний москвич является аутистом и инвалидом с детства. Об этом стало известно из результатов проводимой экспертизы.
«19-летний москвич является инвалидом с детства, у него аутизм», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что из-за ухудшения состояния его отправили в психиатрическую больницу.
На Новодевичьем кладбище 22 сентября вандал вырвал крест с могилы Александра Маслякова, разбросал цветы и перенес фотографии. 19-летний москвич был задержан полицией. Ему грозит до трех месяцев тюремного заключения за осквернение захоронений. Семья покойного и администрация кладбища подали заявление в полицию, что стало основой для возбуждения уголовного дела. За данное преступление также предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, передает A42.
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