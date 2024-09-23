Экс-глава поселения под Петербургом ушел на СВО, избежав приговора суда

Экс-глава петербургского Свердлово Шорников, ушел на СВО, избежав суда
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Экс-глава поселения под Петербургом отправился на СВО, чтобы избежать приговора за взятки
Экс-глава поселения под Петербургом отправился на СВО, чтобы избежать приговора за взятки Фото:

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленинградской области к бывшему главе городского поселения Свердлово под Петербургом Андрею Шорникову и его семье о взыскании имущества в государственный доход. Причиной приостановления стала отправка экс-главы поселения на спецоперацию (СВО).

«Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО», — сообщила пресс-служба судов судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Также на счета Шорникова и его родственников в нескольких банках был наложен арест. Замороженные активы включают не только текущие средства на счетах, но и те, которые могли бы поступить в будущем.

Отмечается, что экс-глава администрации одного из городских поселений Всеволожского района, получил взятку от генерального директора одной из коммерческих компаний. Сумма взятки превышала 180 тысяч рублей и представляла собой не только денежные средства, но и услуги имущественного характера.

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по иску прокурора Ленинградской области к бывшему главе городского поселения Свердлово под Петербургом Андрею Шорникову и его семье о взыскании имущества в государственный доход. Причиной приостановления стала отправка экс-главы поселения на спецоперацию (СВО). «Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО», — сообщила пресс-служба судов судов Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. Также на счета Шорникова и его родственников в нескольких банках был наложен арест. Замороженные активы включают не только текущие средства на счетах, но и те, которые могли бы поступить в будущем. Отмечается, что экс-глава администрации одного из городских поселений Всеволожского района, получил взятку от генерального директора одной из коммерческих компаний. Сумма взятки превышала 180 тысяч рублей и представляла собой не только денежные средства, но и услуги имущественного характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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