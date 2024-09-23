Четыре бара из Екатеринбурга стали самыми лучшими в УрФО

Обладателя звания «Бар года» выберут 10 октября
Четыре бара из Екатеринбурга номинированы на звание «Бар года» по Уральскому федеральному округу. Шорт-лист публикуют представители главной гастропремии России WhereToEat.
В списке оказались: бар «13,5», Double Grill & Bar, «Черновик» и «Шалом Шанхай». Пятым номинантом стало тюменское заведение Fresca.
Церемония награждения пройдет в Екатеринбурге 10 октября. Помимо баров жюри главной гастропремии отобрали 28 ресторанов и четырех шеф-поваров, которые поборются за право считаться самыми топовыми.
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