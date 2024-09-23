Четыре бара из Екатеринбурга стали самыми лучшими в УрФО

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Открытие нового джин-бара «Шанхай Шалом». Екатеринбург, шалом шанхай
Обладателя звания «Бар года» выберут 10 октября Фото:

Четыре бара из Екатеринбурга номинированы на звание «Бар года» по Уральскому федеральному округу. Шорт-лист публикуют представители главной гастропремии России WhereToEat.

В списке оказались: бар «13,5», Double Grill & Bar, «Черновик» и «Шалом Шанхай». Пятым номинантом стало тюменское заведение Fresca.

Церемония награждения пройдет в Екатеринбурге 10 октября. Помимо баров жюри главной гастропремии отобрали 28 ресторанов и четырех шеф-поваров, которые поборются за право считаться самыми топовыми.

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Четыре бара из Екатеринбурга номинированы на звание «Бар года» по Уральскому федеральному округу. Шорт-лист публикуют представители главной гастропремии России WhereToEat. В списке оказались: бар «13,5», Double Grill & Bar, «Черновик» и «Шалом Шанхай». Пятым номинантом стало тюменское заведение Fresca. Церемония награждения пройдет в Екатеринбурге 10 октября. Помимо баров жюри главной гастропремии отобрали 28 ресторанов и четырех шеф-поваров, которые поборются за право считаться самыми топовыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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