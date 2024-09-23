Гладков заявил о наличии плана в случае его гибели

У Белгородской области есть план на случай гибели главы региона Вячеслава Гладкова. Об этом белгородский губернатор сообщил лично. Гладков также уточнил, что властям стоит физически быть готовым к любым опасностям.
«Мы проводим учения на случай разных ситуаций: разрушение многоэтажного дома, гибель губернатора, одновременный разбор завалов большого количества домов <...>Мы же не знаем, куда в следующую секунду прилетит, что будет происходить. Мы просто физически должны быть готовы к опасностям, в которых живем», — заявил Гладков в беседе с Regnum. Глава региона также поделился, что работа губернатором занимает большую часть его жизни и требует постоянной готовности к непредвиденным обстоятельствам.
Гладков уточнил, что власти Белгородской области также предпринимают меры для обеспечения безопасности жителей. Регион активно закупает генераторы и оборудование для оповещения населения в случае отсутствия связи.
Ранее сообщалось, что Гладков уйдет на две недели в отпуск. Однако даже во время отдыха, глава Белгородской области продолжит держать ситуацию в регионе «на контроле», передает RT.
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