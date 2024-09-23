23 сентября 2024

В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри

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Султан Хамзаев заявил, что законопроект уже поддержан правительством
Султан Хамзаев заявил, что законопроект уже поддержан правительством Фото:

В Госдуму России 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в стране. В проекте говорится о запрете движения об отказе от деторождения. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев.

«Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — приводит слова Хамзаева РИА Новости.

В середине сентября председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Тогда тема находилась на рассмотрении в Минюсте, передает RT. Правительство уже поддержало штрафы за пропаганду чайлдфри. 

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В Госдуму России 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в стране. В проекте говорится о запрете движения об отказе от деторождения. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев. «Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — приводит слова Хамзаева РИА Новости. В середине сентября председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Тогда тема находилась на рассмотрении в Минюсте, передает RT. Правительство уже поддержало штрафы за пропаганду чайлдфри. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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