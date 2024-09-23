В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри

В Госдуму России 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри в стране. В проекте говорится о запрете движения об отказе от деторождения. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев.
«Конкретнее — об отказе от деторождения. Сегодня законопроект концептуально поддержан правительством», — приводит слова Хамзаева РИА Новости.
В середине сентября председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо законодательно запретить осознанный отказ людей от рождения детей. Тогда тема находилась на рассмотрении в Минюсте, передает RT. Правительство уже поддержало штрафы за пропаганду чайлдфри.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.