Сийярто заявил об угрозе третьей мировой войны

Сейчас миру вполне могут угрожать третья мировая война или окончательный раскол на блоки. Своим мнением поделился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьезным. Или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — высказывание Петера Сийярто приводит ТАСС.
Министр подчеркнул, что Венгрия в прошлом сильно пострадала из-за разделения на блоки. В современном мире правительство страны рассчитывает на справедливое международное сотрудничество, сказал Сийярто.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предупреждал США, что нападение на республику приведет к новому масштабному конфликту, передает RT. По мнению американского предпринимателя Илона Маска, поводом для третьей мировой войны послужит разрешение ВСУ бить по РФ дальнобойными ракетами. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что многие современные политики не видят нависшей над миром угрозы, пишет «Национальная служба новостей».
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