Глава СКР требует возбудить уголовное дело из-за избиения детей в Талице

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростками детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об уголовном деле.
Видео, на котором двое парней избивают детей, появилось в соцсетях вечером 22 сентября. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, юноши могли избить учеников из-за пропуска занятий — это они якобы сделали с подачи педагога.
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