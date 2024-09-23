23 сентября 2024

Глава СКР требует возбудить уголовное дело из-за избиения детей в Талице

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин также требует доклад о ходе уголовного дела
Александр Бастрыкин также требует доклад о ходе уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростками детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об уголовном деле.

Видео, на котором двое парней избивают детей, появилось в соцсетях вечером 22 сентября. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, юноши могли избить учеников из-за пропуска занятий — это они якобы сделали с подачи педагога.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения подростками детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад об уголовном деле. Видео, на котором двое парней избивают детей, появилось в соцсетях вечером 22 сентября. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, юноши могли избить учеников из-за пропуска занятий — это они якобы сделали с подачи педагога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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