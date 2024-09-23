Свердловчанин, выманивший у будущей невесты миллион, нашел способ избежать тюрьмы

Свердловчанин, ради которого невеста заложила единственное жилье, рвется на СВО

24 сентября 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Нуриев пытается подписать контракт с Минобороны РФ, чтобы не попасть за решетку (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свердловчанин Егор Нуриев, обвиняемый в мошенничестве, неоднократно предпринимал попытки заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации, однако они не увенчались успехом. На данный момент мужчина находится в СИЗО. Об этом журналисту URA.RU рассказала бывшая невеста афериста, которая ради возлюбленного заложила единственную квартиру, а позже и вовсе ее лишилась. «Нуриев не перестает удивлять. Мне стало известно, что он несколько раз пытался уйти на СВО, но каждый раз получал отказ, поскольку от его действий пострадало очень много людей», — поделилась Елена. В УМВД России по г. Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчине вменяется несколько эпизодов мошенничества под видом возврата платежей за медицинские услуги. «В настоящее время в отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ „Мошенничество“. Гражданин задержан и помещен под стражу. Мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что Елена взяла кредит под залог своего имущества в размере одного миллиона рублей. Нуриев заверил, что вернет деньги, но его обещания остались невыполненными, и вскоре он был арестован по обвинению в мошенничестве. Похожую историю пережила 52-летняя Светлана, ставшая жертвой Нуриева после того, как они встретились на пробном сеансе массажа. Он обманным путем завоевал ее доверие, пообещав помочь с кредитами, что в итоге привело к долгам Светланы перед банками в два миллиона рублей. Пострадавшие женщины попытались найти поддержку в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин Егор Нуриев, обвиняемый в мошенничестве, неоднократно предпринимал попытки заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации, однако они не увенчались успехом. На данный момент мужчина находится в СИЗО. Об этом журналисту URA.RU рассказала бывшая невеста афериста, которая ради возлюбленного заложила единственную квартиру, а позже и вовсе ее лишилась. «Нуриев не перестает удивлять. Мне стало известно, что он несколько раз пытался уйти на СВО, но каждый раз получал отказ, поскольку от его действий пострадало очень много людей», — поделилась Елена. В УМВД России по г. Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчине вменяется несколько эпизодов мошенничества под видом возврата платежей за медицинские услуги. «В настоящее время в отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ „Мошенничество“. Гражданин задержан и помещен под стражу. Мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что Елена взяла кредит под залог своего имущества в размере одного миллиона рублей. Нуриев заверил, что вернет деньги, но его обещания остались невыполненными, и вскоре он был арестован по обвинению в мошенничестве. Похожую историю пережила 52-летняя Светлана, ставшая жертвой Нуриева после того, как они встретились на пробном сеансе массажа. Он обманным путем завоевал ее доверие, пообещав помочь с кредитами, что в итоге привело к долгам Светланы перед банками в два миллиона рублей. Пострадавшие женщины попытались найти поддержку в Москве.