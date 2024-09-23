Около пермского аэропорта появится кафе для встречающих

Пермская группа компаний «Алендвик», в которую входят бренды «Поке-man», «Пельмешки да вареники», Good news, BRandICE, «Море у дома» и другие, увеличит количество кафе Chicken в Перми. Одно из них появится у аэропорта «Большое Савино». В кафе установят табло с информацией о вылетах, чтобы встречающим было удобнее ждать туристов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Компания „Алендвик“ планирует открыть новый Chicken в октябре 2024 года. Кафе будет работать в формате „малти“ — гостям предложат бургеры, пиццу, азиатские блюда и десерты», — сказано в сообщении.
Также рядом с кафе обещают сделать бесплатную парковку. Генеральный директор ГК «Алендвик» Елена Юнко сообщила, что пока кафе будет работать только в дневные часы. Но если оно станет популярным, компания переведет заведение на круглосуточный режим работы.
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