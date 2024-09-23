23 сентября 2024

В Златоусте на пешеходном переходе из-под земли идет дым. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Златоустовцы бояться получить удар током на пешеходном переходе
Златоустовцы бояться получить удар током на пешеходном переходе Фото:

В Златоусте Челябинской области на пешеходном переходе недалеко от восьмой линии «зебры» идет дым из асфальта. Как утверждают местные жители, такой эффект возник из-за неправильного монтажа проводки, сообщили URA.RU 24 сентября в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта».

«На восьмой линии пешеходы рискуют получить удар током при переходе по „зебре“. Жители говорят, что при монтаже освещения здесь „нахимичили“ с проводкой. С тех пор на переходе постоянно такие „спецэффекты“», — говорится в сообщении.

Местные жители уточнили, что дым из-под земли усиливается после дождей. «Народный фронд Челябинской области» призвал мэрию Златоуста объяснить причины данного инцидента.

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В Златоусте Челябинской области на пешеходном переходе недалеко от восьмой линии «зебры» идет дым из асфальта. Как утверждают местные жители, такой эффект возник из-за неправильного монтажа проводки, сообщили URA.RU 24 сентября в пресс-службе регионального отделения «Народного фронта». «На восьмой линии пешеходы рискуют получить удар током при переходе по „зебре“. Жители говорят, что при монтаже освещения здесь „нахимичили“ с проводкой. С тех пор на переходе постоянно такие „спецэффекты“», — говорится в сообщении. Местные жители уточнили, что дым из-под земли усиливается после дождей. «Народный фронд Челябинской области» призвал мэрию Златоуста объяснить причины данного инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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