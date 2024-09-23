Челябинские аграрии собрали половину от всего урожая картофеля

С начала уборочной кампании в Челябинской области убран 51% картофеля от общей уборочной площади. На полевых работах положительно сказалось отсутствие интенсивных осадков, сообщили URA.RU 24 сентября в региональном гидрометеоцентре.
«Убрано картофеля 3,3 тысячи га — 51% от общей уборочной площади. Урожайность картофеля 162,5 ц/га. Отсутствие интенсивных осадков благоприятно сказались для проведения полевых работ по уборке урожая», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Ранее руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU о риске возникновения дефицита картофеля в регионе. Причиной могут стать непогода и продолжительные дожди летом, которые вызвали гниение урожая. Челябинские фермеры при этом уже назначили цены оптовой и розничной покупки картофеля, снизив последнюю к концу сентября в полтора раза.
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