23 сентября 2024

Челябинские аграрии собрали половину от всего урожая картофеля

© Служба новостей «URA.RU»
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На челябинских полях убран 51% картофеля
На челябинских полях убран 51% картофеля Фото:

С начала уборочной кампании в Челябинской области убран 51% картофеля от общей уборочной площади. На полевых работах положительно сказалось отсутствие интенсивных осадков, сообщили URA.RU 24 сентября в региональном гидрометеоцентре.

«Убрано картофеля 3,3 тысячи га — 51% от общей уборочной площади. Урожайность картофеля 162,5 ц/га. Отсутствие интенсивных осадков благоприятно сказались для проведения полевых работ по уборке урожая», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Ранее руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU о риске возникновения дефицита картофеля в регионе. Причиной могут стать непогода и продолжительные дожди летом, которые вызвали гниение урожая. Челябинские фермеры при этом уже назначили цены оптовой и розничной покупки картофеля, снизив последнюю к концу сентября в полтора раза.

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С начала уборочной кампании в Челябинской области убран 51% картофеля от общей уборочной площади. На полевых работах положительно сказалось отсутствие интенсивных осадков, сообщили URA.RU 24 сентября в региональном гидрометеоцентре. «Убрано картофеля 3,3 тысячи га — 51% от общей уборочной площади. Урожайность картофеля 162,5 ц/га. Отсутствие интенсивных осадков благоприятно сказались для проведения полевых работ по уборке урожая», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Ранее руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев рассказал URA.RU о риске возникновения дефицита картофеля в регионе. Причиной могут стать непогода и продолжительные дожди летом, которые вызвали гниение урожая. Челябинские фермеры при этом уже назначили цены оптовой и розничной покупки картофеля, снизив последнюю к концу сентября в полтора раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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