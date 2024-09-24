Суд арестовал подростков, которые сожгли вертолет в Омской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар у Салаирки. Тюмень , вертолет, пожарный вертолет
Суд на два месяца арестовал двух подростков, устроивших поджог вертолета Ми-8 в Омске Фото:

Центральный районный суд Омска вынес приговор подросткам, которые обвиняются в поджоге вертолета Ми-8. За поджог им обещали вознаграждение. Они заключены под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.

«Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что подростки будут содержаться в следственном изоляторе.

Двое подростков 16-ти лет сожгли вертолет Ми-8 в Омске вечером 21 сентября. Им пообещали награду за преступление в размере 20 тысяч долларов, но деньги так и не были ими получены. После инцидента злоумышленники были задержаны, они признались, что получили задание через мессенджер Telegram, передает VSE42.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный районный суд Омска вынес приговор подросткам, которые обвиняются в поджоге вертолета Ми-8. За поджог им обещали вознаграждение. Они заключены под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области. «Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что подростки будут содержаться в следственном изоляторе. Двое подростков 16-ти лет сожгли вертолет Ми-8 в Омске вечером 21 сентября. Им пообещали награду за преступление в размере 20 тысяч долларов, но деньги так и не были ими получены. После инцидента злоумышленники были задержаны, они признались, что получили задание через мессенджер Telegram, передает VSE42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...