Суд арестовал подростков, которые сожгли вертолет в Омской области

24 сентября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Суд на два месяца арестовал двух подростков, устроивших поджог вертолета Ми-8 в Омске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральный районный суд Омска вынес приговор подросткам, которые обвиняются в поджоге вертолета Ми-8. За поджог им обещали вознаграждение. Они заключены под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области. «Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно», — говорится в сообщении . Отмечается, что подростки будут содержаться в следственном изоляторе. Двое подростков 16-ти лет сожгли вертолет Ми-8 в Омске вечером 21 сентября. Им пообещали награду за преступление в размере 20 тысяч долларов, но деньги так и не были ими получены. После инцидента злоумышленники были задержаны, они признались, что получили задание через мессенджер Telegram, передает VSE42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Омска вынес приговор подросткам, которые обвиняются в поджоге вертолета Ми-8. За поджог им обещали вознаграждение. Они заключены под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области. «Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что подростки будут содержаться в следственном изоляторе. Двое подростков 16-ти лет сожгли вертолет Ми-8 в Омске вечером 21 сентября. Им пообещали награду за преступление в размере 20 тысяч долларов, но деньги так и не были ими получены. После инцидента злоумышленники были задержаны, они признались, что получили задание через мессенджер Telegram, передает VSE42.RU.