Суд арестовал подростков, которые сожгли вертолет в Омской области

Центральный районный суд Омска вынес приговор подросткам, которые обвиняются в поджоге вертолета Ми-8. За поджог им обещали вознаграждение. Они заключены под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.
«Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что подростки будут содержаться в следственном изоляторе.
Двое подростков 16-ти лет сожгли вертолет Ми-8 в Омске вечером 21 сентября. Им пообещали награду за преступление в размере 20 тысяч долларов, но деньги так и не были ими получены. После инцидента злоумышленники были задержаны, они признались, что получили задание через мессенджер Telegram, передает VSE42.RU.
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Центральный районный суд Омска вынес приговор подросткам, которые обвиняются в поджоге вертолета Ми-8. За поджог им обещали вознаграждение. Они заключены под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области. «Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 ноября включительно», — говорится в сообщении. Отмечается, что подростки будут содержаться в следственном изоляторе. Двое подростков 16-ти лет сожгли вертолет Ми-8 в Омске вечером 21 сентября. Им пообещали награду за преступление в размере 20 тысяч долларов, но деньги так и не были ими получены. После инцидента злоумышленники были задержаны, они признались, что получили задание через мессенджер Telegram, передает VSE42.RU.