Пострадавшие от ботулизма подали в суд на «Самокат» и «Кухню на районе»

Заболевшие ботулизмом из-за продукции от «Кухни на районе» направили первые иски к сервису «Самокат», который продавал зараженные блюда. Об этом сообщил директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман.
«По данному делу был быстро получен отказ от ответчика удовлетворить наши требования на досудебном этапе, поэтому иск подали одним из первых», — заявил Фельдман РБК. Уточняется, что первый иск «о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью» поступил в районный суд Москвы 12 сентября 2024 года к бренду «Самокат». Такое же заявление последовало в Дорогомиловский суд и к «Кухня на районе».
Отмечается, что с августа на компании было подано пять исков по делу об отравлении от потерпевших. В общей сложности будет составлено около 30 исков. Их суммы варьируются от 250 тысяч рублей до двух миллионов.
Ранее сообщалось об отравлении не менее 188 человек после употребления блюд «Кухни на районе». Граждане Москвы, Нижнего Новгорода и Казани массово обращались в больницы с симптомами ботулизма. Был зафиксирован случай смерти от ботулизма в Костромской области.
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