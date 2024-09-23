Новый спикер гордумы Челябинска Буяков подвел итоги первой сессии. Видео

24 сентября 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Сергей Буяков заявил о планах по развитию Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новоизбранный спикер Челябинской городской думы Сергей Буяков 24 сентября подвел итоги первого заседания. Уже намечен ряд инициатив, направленных на улучшение жизни челябинцев, передает слова Буякова корреспондент URA.RU. «Впереди большая, важная и очень интересная работа, направленная на сохранение тех результатов, которые были достигнуты прежней командой. Конечно, для себя мы ставим планку еще выше. Наша задача заключается в том, чтобы жители Челябинска встретили предстоящую зиму в тепле, с горячей водой», — сообщил Буяков журналисту URA.RU. По словам спикера гордумы, также на контроле остаются вопросы, связанные с дальнейшим благоустройством, с дорожным и коммунальным хозяйствами. Работа будет продолжаться. Буяков были избран спикером городской думы единогласно. На первом заседании были распределены посты, сформированы постоянно действующие комиссии, утверждены руководители этих комиссий. Также была принята отставка Натальи Котовой с поста мэра. Ее временным сменщиком назначили Александра Астахова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоизбранный спикер Челябинской городской думы Сергей Буяков 24 сентября подвел итоги первого заседания. Уже намечен ряд инициатив, направленных на улучшение жизни челябинцев, передает слова Буякова корреспондент URA.RU. «Впереди большая, важная и очень интересная работа, направленная на сохранение тех результатов, которые были достигнуты прежней командой. Конечно, для себя мы ставим планку еще выше. Наша задача заключается в том, чтобы жители Челябинска встретили предстоящую зиму в тепле, с горячей водой», — сообщил Буяков журналисту URA.RU. По словам спикера гордумы, также на контроле остаются вопросы, связанные с дальнейшим благоустройством, с дорожным и коммунальным хозяйствами. Работа будет продолжаться. Буяков были избран спикером городской думы единогласно. На первом заседании были распределены посты, сформированы постоянно действующие комиссии, утверждены руководители этих комиссий. Также была принята отставка Натальи Котовой с поста мэра. Ее временным сменщиком назначили Александра Астахова.