В Ямальской филармонии адаптируют помещения для маломобильных граждан

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В здании обновят полы и потолки
В здании обновят полы и потолки Фото:

В Ямальской филармонии в Салехарде проведут ремонт. В ходе реновации будут заменены полы, потолки и подготовлены помещения для комфортного передвижения маломобильных граждан, сообщается в аукционной документации на сайте ЕИС «Закупки».

«Необходимо заменить потолок, светильники, кафель на полу и стенах, без замены сантехники. Провести адаптацию помещений для МГН», — сказано в документах к лоту. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Ремонт обойдется учреждению 1194 тысяч рублей, подрядчик должен выполнить работы до 22 ноября.

Корреспондент URA.RU обратился в Ямальскую филармонию за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске после проведения ремонтных работ открылся досуговый центр «Нефтяник». Работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию, продолжаются.

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В Ямальской филармонии в Салехарде проведут ремонт. В ходе реновации будут заменены полы, потолки и подготовлены помещения для комфортного передвижения маломобильных граждан, сообщается в аукционной документации на сайте ЕИС «Закупки». «Необходимо заменить потолок, светильники, кафель на полу и стенах, без замены сантехники. Провести адаптацию помещений для МГН», — сказано в документах к лоту. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Ремонт обойдется учреждению 1194 тысяч рублей, подрядчик должен выполнить работы до 22 ноября. Корреспондент URA.RU обратился в Ямальскую филармонию за комментарием. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске после проведения ремонтных работ открылся досуговый центр «Нефтяник». Работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию, продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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