Сенаторы Совета Федерации согласовали кандидатуру нового курганского прокурора

Прокурор Московских согласован на пост руководителя курганского ведомства
© Служба новостей «URA.RU»
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В курганской прокуратуре появится новый руководитель
В курганской прокуратуре появится новый руководитель Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских прошел согласование на совместных комитетах в Совете Федерации на пост руководителя курганского ведомства. Об этом URA.RU рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов.

«Кандидатуру Московских согласовали на пост прокурора Курганской области. Перед этим я задал вопрос, который касался помощи бойцам СВО. Московских ответил, что решение проблем участников СВО и их семей будет являться приоритетом в его работе», — отметил Муратов. Кандидатов, среди которых был Московских, сенаторам представляла Генпрокуратура.

О вероятном назначении прокурора из соседнего региона URA.RU сообщало накануне. Источники агентства утверждали, что госслужащий согласился на предложение возглавить курганскую прокуратуру, хотя ранее не планировал уезжать из Тюмени.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских прошел согласование на совместных комитетах в Совете Федерации на пост руководителя курганского ведомства. Об этом URA.RU рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов. «Кандидатуру Московских согласовали на пост прокурора Курганской области. Перед этим я задал вопрос, который касался помощи бойцам СВО. Московских ответил, что решение проблем участников СВО и их семей будет являться приоритетом в его работе», — отметил Муратов. Кандидатов, среди которых был Московских, сенаторам представляла Генпрокуратура. О вероятном назначении прокурора из соседнего региона URA.RU сообщало накануне. Источники агентства утверждали, что госслужащий согласился на предложение возглавить курганскую прокуратуру, хотя ранее не планировал уезжать из Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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