Сенаторы Совета Федерации согласовали кандидатуру нового курганского прокурора

Прокурор Тюменской области Владислав Московских прошел согласование на совместных комитетах в Совете Федерации на пост руководителя курганского ведомства. Об этом URA.RU рассказал сенатор от Курганской области Сергей Муратов.
«Кандидатуру Московских согласовали на пост прокурора Курганской области. Перед этим я задал вопрос, который касался помощи бойцам СВО. Московских ответил, что решение проблем участников СВО и их семей будет являться приоритетом в его работе», — отметил Муратов. Кандидатов, среди которых был Московских, сенаторам представляла Генпрокуратура.
О вероятном назначении прокурора из соседнего региона URA.RU сообщало накануне. Источники агентства утверждали, что госслужащий согласился на предложение возглавить курганскую прокуратуру, хотя ранее не планировал уезжать из Тюмени.
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