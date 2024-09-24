Чиновники Европы признают неизбежность переговоров между Россией и Украиной из-за того, что последняя истощена конфликтом. Заявление одного из неназванных глав МИД европейской страны цитирует Monde.
«Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — передали в Monde слова главы МИД из Европы. Его имя в издании не уточнили, однако подчеркнули, что он занимает жесткую позиции по вопросам, связанным с Россией. Дипломат добавил, что поддержка США Киева имеет свои лимиты, а Великобритания, Германия и Франция начали думать о путях прекращения конфликта.
Ранее стало известно, что Украина наряду с «планом победы» ее лидера Владимира Зеленского разрабатывает план по переговорам с Россией. По словам украинского президента, его страна должна продемонстрировать готовность к диалогу и «быть конструктивной», пишет «Национальная служба новостей».
Президент РФ Владимир Путин 14 июня 2024 года называл условия, при которых Москва начнет переговоры с Киевом. Украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Слова главы России передают VSE42.RU.
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