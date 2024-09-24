На Западе признают, что переговоры по Украине неизбежны

Monde: европейские чиновники считают, что Украина истощена конфликтом с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики начали думать о путях завершения конфликта между Россией и Украиной
Европейские политики начали думать о путях завершения конфликта между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чиновники Европы признают неизбежность переговоров между Россией и Украиной из-за того, что последняя истощена конфликтом. Заявление одного из неназванных глав МИД европейской страны цитирует Monde.

«Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — передали в Monde слова главы МИД из Европы. Его имя в издании не уточнили, однако подчеркнули, что он занимает жесткую позиции по вопросам, связанным с Россией. Дипломат добавил, что поддержка США Киева имеет свои лимиты, а Великобритания, Германия и Франция начали думать о путях прекращения конфликта. 

Ранее стало известно, что Украина наряду с «планом победы» ее лидера Владимира Зеленского разрабатывает план по переговорам с Россией. По словам украинского президента, его страна должна продемонстрировать готовность к диалогу и «быть конструктивной», пишет «Национальная служба новостей».

Президент РФ Владимир Путин 14 июня 2024 года называл условия, при которых Москва начнет переговоры с Киевом. Украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Слова главы России передают VSE42.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чиновники Европы признают неизбежность переговоров между Россией и Украиной из-за того, что последняя истощена конфликтом. Заявление одного из неназванных глав МИД европейской страны цитирует Monde. «Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — передали в Monde слова главы МИД из Европы. Его имя в издании не уточнили, однако подчеркнули, что он занимает жесткую позиции по вопросам, связанным с Россией. Дипломат добавил, что поддержка США Киева имеет свои лимиты, а Великобритания, Германия и Франция начали думать о путях прекращения конфликта.  Ранее стало известно, что Украина наряду с «планом победы» ее лидера Владимира Зеленского разрабатывает план по переговорам с Россией. По словам украинского президента, его страна должна продемонстрировать готовность к диалогу и «быть конструктивной», пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин 14 июня 2024 года называл условия, при которых Москва начнет переговоры с Киевом. Украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Слова главы России передают VSE42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...