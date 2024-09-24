Зеленский не собирается уступать России

ABC: план Зеленского не предусматривает уступок России
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский заявил, что его план не предусматривает никаких уступок России и направлен на укрепление Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он планирует представить американским лидерам, не предусматривает никаких уступок России. Об этом украинский лидер сообщил в беседе с журналистами американской телерадиовещательной компании.

«План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — цитирует ABC News слова Зеленского.

Согласно материалу, в плане также содержится пункт о том, как заставить Россию прекратить военные действия. Он включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План состоит из пяти пунктов и направлен на прекращение конфликта с Россией в кратчайшие сроки.

Зеленский дал интервью в рамках его поездки в США для участия в Генассамблеи ООН, где он выступит с речью. Он также встретится с лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, чтобы представить им свой план.

Ранее сообщалось Зеленский считает, что для победы Украине необходимы новые подходы, в том числе удары по стратегическим объектам в России, дабы ослабить военный потенциал РФ. Он собирается представить свой план победы американскому руководству, передает 360.ru.

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План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он планирует представить американским лидерам, не предусматривает никаких уступок России. Об этом украинский лидер сообщил в беседе с журналистами американской телерадиовещательной компании. «План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — цитирует ABC News слова Зеленского. Согласно материалу, в плане также содержится пункт о том, как заставить Россию прекратить военные действия. Он включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План состоит из пяти пунктов и направлен на прекращение конфликта с Россией в кратчайшие сроки. Зеленский дал интервью в рамках его поездки в США для участия в Генассамблеи ООН, где он выступит с речью. Он также встретится с лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, чтобы представить им свой план. Ранее сообщалось Зеленский считает, что для победы Украине необходимы новые подходы, в том числе удары по стратегическим объектам в России, дабы ослабить военный потенциал РФ. Он собирается представить свой план победы американскому руководству, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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