Зеленский не собирается уступать России

План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он планирует представить американским лидерам, не предусматривает никаких уступок России. Об этом украинский лидер сообщил в беседе с журналистами американской телерадиовещательной компании.
«План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — цитирует
Согласно материалу, в плане также содержится пункт о том, как заставить Россию прекратить военные действия. Он включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План состоит из пяти пунктов и направлен на прекращение конфликта с Россией в кратчайшие сроки.
Зеленский дал интервью в рамках его поездки в США для участия в Генассамблеи ООН, где он выступит с речью. Он также встретится с лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, чтобы представить им свой план.
Ранее сообщалось Зеленский считает, что для победы Украине необходимы новые подходы, в том числе удары по стратегическим объектам в России, дабы ослабить военный потенциал РФ. Он собирается представить свой план победы американскому руководству, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.