Зеленский не собирается уступать России

ABC: план Зеленского не предусматривает уступок России

24 сентября 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что его план не предусматривает никаких уступок России и направлен на укрепление Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он планирует представить американским лидерам, не предусматривает никаких уступок России. Об этом украинский лидер сообщил в беседе с журналистами американской телерадиовещательной компании. «План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — цитирует ABC News слова Зеленского. Согласно материалу, в плане также содержится пункт о том, как заставить Россию прекратить военные действия. Он включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План состоит из пяти пунктов и направлен на прекращение конфликта с Россией в кратчайшие сроки. Зеленский дал интервью в рамках его поездки в США для участия в Генассамблеи ООН, где он выступит с речью. Он также встретится с лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, чтобы представить им свой план. Ранее сообщалось Зеленский считает, что для победы Украине необходимы новые подходы, в том числе удары по стратегическим объектам в России, дабы ослабить военный потенциал РФ. Он собирается представить свой план победы американскому руководству, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он планирует представить американским лидерам, не предусматривает никаких уступок России. Об этом украинский лидер сообщил в беседе с журналистами американской телерадиовещательной компании. «План победы — это план укрепления Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — цитирует ABC News слова Зеленского. Согласно материалу, в плане также содержится пункт о том, как заставить Россию прекратить военные действия. Он включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План состоит из пяти пунктов и направлен на прекращение конфликта с Россией в кратчайшие сроки. Зеленский дал интервью в рамках его поездки в США для участия в Генассамблеи ООН, где он выступит с речью. Он также встретится с лидером США Джо Байденом и кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом, чтобы представить им свой план. Ранее сообщалось Зеленский считает, что для победы Украине необходимы новые подходы, в том числе удары по стратегическим объектам в России, дабы ослабить военный потенциал РФ. Он собирается представить свой план победы американскому руководству, передает 360.ru.