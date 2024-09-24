Reuters: Зеленский не смог встретиться с Трампом в США

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал лидера Украины Владимира Зеленского "величайшим торгашом в истории"
Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал лидера Украины Владимира Зеленского "величайшим торгашом в истории" Фото:
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Встреча лидера Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом пока не состоялась, и ее дата не назначена, несмотря на желание украинского лидера. Об этом сообщили люди, близкие к Трампу, их слова передали американские СМИ. 

«Хотя Трамп сказал на прошлой неделе, что он „вероятно“ встретится с Зеленским, пока тот будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена», — заявили в Reuters. Ранее Зеленский сообщал, что договорился о личной встрече с Трампом для обсуждения способов урегулирования украинского конфликта. Его слова передает RT.

Трамп также заявил, что считает лидера Украины «величайшим торгашом в истории», поскольку тот каждый раз после визита в США возвращается в Киев с 60 миллиардами. Кандидат в президенты подчеркнул, что Зеленский больше расположен к нынешнему американскому президенту джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис, поскольку они оказывают ему поддержку. Сам же Трамп, по его собственным словам, в случае победы на выборах добьется мира. Об этом сообщает «Царьград».

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Встреча лидера Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом пока не состоялась, и ее дата не назначена, несмотря на желание украинского лидера. Об этом сообщили люди, близкие к Трампу, их слова передали американские СМИ.  «Хотя Трамп сказал на прошлой неделе, что он „вероятно“ встретится с Зеленским , пока тот будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена», — заявили в Reuters. Ранее Зеленский сообщал, что договорился о личной встрече с Трампом для обсуждения способов урегулирования украинского конфликта. Его слова передает RT. Трамп также заявил, что считает лидера Украины «величайшим торгашом в истории», поскольку тот каждый раз после визита в США возвращается в Киев с 60 миллиардами. Кандидат в президенты подчеркнул, что Зеленский больше расположен к нынешнему американскому президенту джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис, поскольку они оказывают ему поддержку. Сам же Трамп, по его собственным словам, в случае победы на выборах добьется мира. Об этом сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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