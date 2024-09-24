Reuters: Зеленский не смог встретиться с Трампом в США

Встреча лидера Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом пока не состоялась, и ее дата не назначена, несмотря на желание украинского лидера. Об этом сообщили люди, близкие к Трампу, их слова передали американские СМИ.
«Хотя Трамп сказал на прошлой неделе, что он „вероятно“ встретится с Зеленским, пока тот будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена», — заявили в Reuters. Ранее Зеленский сообщал, что договорился о личной встрече с Трампом для обсуждения способов урегулирования украинского конфликта. Его слова передает RT.
Трамп также заявил, что считает лидера Украины «величайшим торгашом в истории», поскольку тот каждый раз после визита в США возвращается в Киев с 60 миллиардами. Кандидат в президенты подчеркнул, что Зеленский больше расположен к нынешнему американскому президенту джо Байдену и кандидату от демократов Камале Харрис, поскольку они оказывают ему поддержку. Сам же Трамп, по его собственным словам, в случае победы на выборах добьется мира. Об этом сообщает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.