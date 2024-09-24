Мишустин: МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей

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Визит Председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Узбекистан. Ташкент, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что с начала следующего года МРОТ будет составлять почти 22,5 тысячи рублей Фото:

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составлять 35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — сказал российский премьер на заседании правительства. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».

Мишустин также добавил, что с начала 2025 года МРОТ вырастет примерно на 16,5% и составит 22440 рублей. Благодаря этому около четырех миллионов россиян получат повышение своей заработной платы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, увеличение оплаты труда для россиян является вопросом как достатка, так и качества жизни.

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составлять 35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — сказал российский премьер на заседании правительства. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». Мишустин также добавил, что с начала 2025 года МРОТ вырастет примерно на 16,5% и составит 22440 рублей. Благодаря этому около четырех миллионов россиян получат повышение своей заработной платы. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, увеличение оплаты труда для россиян является вопросом как достатка, так и качества жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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