Мишустин: МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей

24 сентября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин заявил, что с начала следующего года МРОТ будет составлять почти 22,5 тысячи рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составлять 35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — сказал российский премьер на заседании правительства. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». Мишустин также добавил, что с начала 2025 года МРОТ вырастет примерно на 16,5% и составит 22440 рублей. Благодаря этому около четырех миллионов россиян получат повышение своей заработной платы. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, увеличение оплаты труда для россиян является вопросом как достатка, так и качества жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году должен составлять 35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей», — сказал российский премьер на заседании правительства. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24». Мишустин также добавил, что с начала 2025 года МРОТ вырастет примерно на 16,5% и составит 22440 рублей. Благодаря этому около четырех миллионов россиян получат повышение своей заработной платы. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, увеличение оплаты труда для россиян является вопросом как достатка, так и качества жизни.