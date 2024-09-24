В Перми суд признал запрещенной организацию «Президиум Верховного Совета СССР»*

Дело рассматривали в Пермском краевом суде
Пермский краевой суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»*. Ее деятельность на территории России запрещена.
«Требования удовлетворены. Организация под таким названием признана экстремистской и запрещена на территории России», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что запретить «Президиум Верховного Совета СССР»* попросила прокуратура летом 2024 года. Ведомство подало иск в суд.
*Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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