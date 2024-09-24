В Перми суд признал запрещенной организацию «Президиум Верховного Совета СССР»*

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Дело рассматривали в Пермском краевом суде
Дело рассматривали в Пермском краевом суде Фото:

Пермский краевой суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»*. Ее деятельность на территории России запрещена.

«Требования удовлетворены. Организация под таким названием признана экстремистской и запрещена на территории России», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что запретить «Президиум Верховного Совета СССР»* попросила прокуратура летом 2024 года. Ведомство подало иск в суд.

*Экстремистская организация, запрещенная на территории России

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Пермский краевой суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»*. Ее деятельность на территории России запрещена. «Требования удовлетворены. Организация под таким названием признана экстремистской и запрещена на территории России», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Уточняется, что запретить «Президиум Верховного Совета СССР»* попросила прокуратура летом 2024 года. Ведомство подало иск в суд. *Экстремистская организация, запрещенная на территории России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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