Жителям Нижневартовска подарят бесплатные проездные на автобусы

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Бесплатные проездные достанутся молодежи
Бесплатные проездные достанутся молодежи Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» подарит два проездных школьникам и студентам. По ним можно будет месяц бесплатно ездить на городских автобусах.

«Двухсотому школьнику и сотому студенту, которые придут в порядке очереди получать проездной, будет бонус. Это бесплатный проездной на месяц», — рассказала журналисту агентства пресс-служба перевозчика.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске запустили круглогодичные дачные автобусы. Прежде общественный транспорт ходил к садово-огородным товариществам только летом.

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В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» подарит два проездных школьникам и студентам. По ним можно будет месяц бесплатно ездить на городских автобусах. «Двухсотому школьнику и сотому студенту, которые придут в порядке очереди получать проездной, будет бонус. Это бесплатный проездной на месяц», — рассказала журналисту агентства пресс-служба перевозчика. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске запустили круглогодичные дачные автобусы. Прежде общественный транспорт ходил к садово-огородным товариществам только летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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