Жителям Нижневартовска подарят бесплатные проездные на автобусы

Бесплатные проездные достанутся молодежи
В Нижневартовске (ХМАО) перевозчик «Домтрансавто» подарит два проездных школьникам и студентам. По ним можно будет месяц бесплатно ездить на городских автобусах.
«Двухсотому школьнику и сотому студенту, которые придут в порядке очереди получать проездной, будет бонус. Это бесплатный проездной на месяц», — рассказала журналисту агентства пресс-служба перевозчика.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске запустили круглогодичные дачные автобусы. Прежде общественный транспорт ходил к садово-огородным товариществам только летом.
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