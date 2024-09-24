Полиция приехала во двор дома в Челябинске, где неизвестный устроил взрыв

На место инцидента прибыла полиция
В Ленинский район Челябинска, где неизвестный 24 сентября устроил взрыв, выехали сотрудники полиции. Ситуация поставлена на контроль руководством городского УМВД, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«На месте работают сотрудники полиции. Установление обстоятельств взято на контроль руководством УМВД по Челябинску», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Взрыв под окнами жилого дома произошел вечером 24 сентября. Очевидцы поделились видео, на котором неизвестный подбрасывает к балконам на улице Руставели возгорающийся предмет.
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