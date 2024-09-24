24 сентября 2024

В небе над Свердловской областью заметили яркие метеоры. Видео

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, звездное небо
Пролетающие метеоры сняли на видео 23 сентября (архивное фото) Фото:

В небе над Свердловской областью камеры наблюдения заметили два ярких метеора. Об этом сообщили в группе по наблюдению за небом Starvisor в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера поздно вечером над Свердловской областью и соседними регионами наблюдались два ярких метеора — в 22:03:40 и 23:14:10 по уральскому времени. Первый из них появился в северной части неба (относительно востока Свердловской области), пролетев немалое расстояние от Плеяд и почти до нулевого азимута, прежде чем погаснуть… Второй же ярко вспыхнул в околозенитной части неба, оставив после себя небольшой зеленый след, и, вероятно, был спорадическим», — говорится в сообщении.

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В небе над Свердловской областью камеры наблюдения заметили два ярких метеора. Об этом сообщили в группе по наблюдению за небом Starvisor в соцсети «ВКонтакте». «Вчера поздно вечером над Свердловской областью и соседними регионами наблюдались два ярких метеора — в 22:03:40 и 23:14:10 по уральскому времени. Первый из них появился в северной части неба (относительно востока Свердловской области), пролетев немалое расстояние от Плеяд и почти до нулевого азимута, прежде чем погаснуть… Второй же ярко вспыхнул в околозенитной части неба, оставив после себя небольшой зеленый след, и, вероятно, был спорадическим», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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