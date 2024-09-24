В небе над Свердловской областью камеры наблюдения заметили два ярких метеора. Об этом сообщили в группе по наблюдению за небом Starvisor в соцсети «ВКонтакте».
«Вчера поздно вечером над Свердловской областью и соседними регионами наблюдались два ярких метеора — в 22:03:40 и 23:14:10 по уральскому времени. Первый из них появился в северной части неба (относительно востока Свердловской области), пролетев немалое расстояние от Плеяд и почти до нулевого азимута, прежде чем погаснуть… Второй же ярко вспыхнул в околозенитной части неба, оставив после себя небольшой зеленый след, и, вероятно, был спорадическим», — говорится в сообщении.
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