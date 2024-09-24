Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

25 сентября 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Журналистам из пула Сергея Лаврова выданы транзитные визы категории C2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Документы имеют транзитный лимит в пределах 40 километров. «Представителям российских СМИ выданы транзитные визы категории C2. Они позволяют находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба в Нью-Йорке», — отметили РИА Новости. Как ранее сообщало URA.RU, в июле 2024 года журналисты из пула главы МИД РФ также получили американские визы с ограничением в передвижениях. Российская делегация в тот момент участвовала на дебатах Совета Безопасности ООН. При этом в январе 2024 года представителям пула выдали визы категории I, не предусматривающие ограничений в передвижении по стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Документы имеют транзитный лимит в пределах 40 километров. «Представителям российских СМИ выданы транзитные визы категории C2. Они позволяют находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба в Нью-Йорке», — отметили РИА Новости. Как ранее сообщало URA.RU, в июле 2024 года журналисты из пула главы МИД РФ также получили американские визы с ограничением в передвижениях. Российская делегация в тот момент участвовала на дебатах Совета Безопасности ООН. При этом в январе 2024 года представителям пула выдали визы категории I, не предусматривающие ограничений в передвижении по стране.