Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Документы имеют транзитный лимит в пределах 40 километров.
«Представителям российских СМИ выданы транзитные визы категории C2. Они позволяют находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба в Нью-Йорке», — отметили РИА Новости.
Как ранее сообщало URA.RU, в июле 2024 года журналисты из пула главы МИД РФ также получили американские визы с ограничением в передвижениях. Российская делегация в тот момент участвовала на дебатах Совета Безопасности ООН. При этом в январе 2024 года представителям пула выдали визы категории I, не предусматривающие ограничений в передвижении по стране.
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