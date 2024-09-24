24 сентября 2024

Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Журналистам из пула Сергея Лаврова выданы транзитные визы категории C2 Фото:

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Документы имеют транзитный лимит в пределах 40 километров.

«Представителям российских СМИ выданы транзитные визы категории C2. Они позволяют находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба в Нью-Йорке», — отметили РИА Новости.

Как ранее сообщало URA.RU, в июле 2024 года журналисты из пула главы МИД РФ также получили американские визы с ограничением в передвижениях. Российская делегация в тот момент участвовала на дебатах Совета Безопасности ООН. При этом в январе 2024 года представителям пула выдали визы категории I, не предусматривающие ограничений в передвижении по стране.

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Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижение. Документы имеют транзитный лимит в пределах 40 километров. «Представителям российских СМИ выданы транзитные визы категории C2. Они позволяют находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба в Нью-Йорке», — отметили РИА Новости. Как ранее сообщало URA.RU, в июле 2024 года журналисты из пула главы МИД РФ также получили американские визы с ограничением в передвижениях. Российская делегация в тот момент участвовала на дебатах Совета Безопасности ООН. При этом в январе 2024 года представителям пула выдали визы категории I, не предусматривающие ограничений в передвижении по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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