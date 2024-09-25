Sky News: Грузия поставляет люксовые автомобили в РФ в обход западных санкций

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Грузия продолжает экспорт Porsche, Mercedes и других автомобилей класса «люкс» из стран ЕС в обход санкций
Грузия продолжает экспорт Porsche, Mercedes и других автомобилей класса «люкс» из стран ЕС в обход санкций Фото:
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Грузия стала транзитным пунктом для поставок люксовых автомобилей в Россию, несмотря на санкции, введенные западными странами после начала конфликта в Украине. Об этом сообщает британское издание SkyNews.

«На дорогах здесь преобладает очень специфический вид транспорта: огромные колонны грузовиков, перевозящих всевозможные товары в сторону северного соседа Грузии: России <...> самыми распространенными товарами были Mercedes и Porsche», — передает корреспондент SkyNews. Он уточняет, что цепочка действий не является преступлением, так как автомобили прибывают сначала в Грузию или Азербайджан.

Интерес корреспондента был вызван диаграммой, показывающей резкое снижение поставок определенных товаров в Россию после введения санкций стран G7. Экспорт автомобилей класса «люкс» в Россию прекратился в 2022 г. из-за санкций, но стремительно вырос в такие страны, как Азербайджан, Грузия, Казахстан, показал анализ Sky News.

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Грузия стала транзитным пунктом для поставок люксовых автомобилей в Россию, несмотря на санкции, введенные западными странами после начала конфликта в Украине. Об этом сообщает британское издание SkyNews. «На дорогах здесь преобладает очень специфический вид транспорта: огромные колонны грузовиков, перевозящих всевозможные товары в сторону северного соседа Грузии: России <...> самыми распространенными товарами были Mercedes и Porsche», — передает корреспондент SkyNews. Он уточняет, что цепочка действий не является преступлением, так как автомобили прибывают сначала в Грузию или Азербайджан. Интерес корреспондента был вызван диаграммой, показывающей резкое снижение поставок определенных товаров в Россию после введения санкций стран G7. Экспорт автомобилей класса «люкс» в Россию прекратился в 2022 г. из-за санкций, но стремительно вырос в такие страны, как Азербайджан, Грузия, Казахстан, показал анализ Sky News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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