Sky News: Грузия поставляет люксовые автомобили в РФ в обход западных санкций

Грузия стала транзитным пунктом для поставок люксовых автомобилей в Россию, несмотря на санкции, введенные западными странами после начала конфликта в Украине. Об этом сообщает британское издание SkyNews.
«На дорогах здесь преобладает очень специфический вид транспорта: огромные колонны грузовиков, перевозящих всевозможные товары в сторону северного соседа Грузии: России <...> самыми распространенными товарами были Mercedes и Porsche», — передает корреспондент SkyNews. Он уточняет, что цепочка действий не является преступлением, так как автомобили прибывают сначала в Грузию или Азербайджан.
Интерес корреспондента был вызван диаграммой, показывающей резкое снижение поставок определенных товаров в Россию после введения санкций стран G7. Экспорт автомобилей класса «люкс» в Россию прекратился в 2022 г. из-за санкций, но стремительно вырос в такие страны, как Азербайджан, Грузия, Казахстан, показал анализ Sky News.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.