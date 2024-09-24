24 сентября 2024

В Тюменской области прозвучат сирены

В Тюмени 2 октября проверят систему оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Сигнал прозвучит 2 октября в 10:40
Сигнал прозвучит 2 октября в 10:40 Фото:

В Тюменской области 2 октября проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.

«Комплексную техническую проверку работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области проведут 2 октября. Проверка начнется в 10:40 и продлится до 10:45 по местному времени», — говорится в сообщении.

В городе включат сирены. Во время оповещения необходимо включить радио или телевидение, там дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.

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В Тюменской области 2 октября проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства. «Комплексную техническую проверку работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области проведут 2 октября. Проверка начнется в 10:40 и продлится до 10:45 по местному времени», — говорится в сообщении. В городе включат сирены. Во время оповещения необходимо включить радио или телевидение, там дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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