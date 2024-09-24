В Тюменской области прозвучат сирены

Сигнал прозвучит 2 октября в 10:40
В Тюменской области 2 октября проверят работоспособность систем экстренного оповещения. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр регионального правительства.
«Комплексную техническую проверку работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюменской области проведут 2 октября. Проверка начнется в 10:40 и продлится до 10:45 по местному времени», — говорится в сообщении.
В городе включат сирены. Во время оповещения необходимо включить радио или телевидение, там дикторы передадут информацию по сигналам гражданской обороны.
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