Шлеменко провел мастер-класс по боевым искусствам для ямальцев (архивное фото)
Боец смешанных единоборств, чемпион мира по панкратиону Александр «Шторм» Шлеменко провел мастер-классы в Яр-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
«С учащимися школы „Лидер“ отработал приемы по вольной борьбе и рукопашному бою», — рассказал Кугаевский на своей странице «ВКонтакте». Мастер-класс был открыт для всех желающих.
На встрече присутствовало много детей и воспитанников спортивных школ. «Моя главная цель — быть для вас максимально полезным», — отметил перед началом тренировки Шлеменко.
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