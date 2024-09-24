24 сентября 2024

Именитый боец провел мастер-класс для детей в ЯНАО. Видео

Боец смешанных единоборств Шлеменко провел мастер-класс в Яр-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Шлеменко провел мастер-класс по боевым искусствам для ямальцев (архивное фото)
Шлеменко провел мастер-класс по боевым искусствам для ямальцев (архивное фото) Фото:

Боец смешанных единоборств, чемпион мира по панкратиону Александр «Шторм» Шлеменко провел мастер-классы в Яр-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

«С учащимися школы „Лидер“ отработал приемы по вольной борьбе и рукопашному бою», — рассказал Кугаевский на своей странице «ВКонтакте». Мастер-класс был открыт для всех желающих.

На встрече присутствовало много детей и воспитанников спортивных школ. «Моя главная цель — быть для вас максимально полезным», — отметил перед началом тренировки Шлеменко.

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Боец смешанных единоборств, чемпион мира по панкратиону Александр «Шторм» Шлеменко провел мастер-классы в Яр-Сале (ЯНАО). Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. «С учащимися школы „Лидер“ отработал приемы по вольной борьбе и рукопашному бою», — рассказал Кугаевский на своей странице «ВКонтакте». Мастер-класс был открыт для всех желающих. На встрече присутствовало много детей и воспитанников спортивных школ. «Моя главная цель — быть для вас максимально полезным», — отметил перед началом тренировки Шлеменко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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