24 сентября 2024

В ХМАО силовики передали в суд дело экс-начальника полиции, обвиняемого в продаже вещдоков

Дело экс-начальника полиции из ХМАО о продаже вещдоков передали в суд
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-начальника полиции из ХМАО обвиняют в продаже вещдоков
Экс-начальника полиции из ХМАО обвиняют в продаже вещдоков Фото:

В суд ХМАО поступило уголовное дело экс-начальника отдела полиции, который обвиняется в продаже вещественных доказательств по уголовным делам. Об этом сообщил telegram-канал окружного следственного комитета.

«Сотрудниками следственного отдела по Нижневартовскому району СУ СК России по ХМАО — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции. <…> По уголовному делу (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) следователем собраны достаточные доказательства, его материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения.

Следствие установило, что обвиняемый продал насосно-компрессные трубы, принадлежащие юридическому лицу. Трубы также являлись вещдоками по уголовным делам.

По данным источников URA.RU речь идет о бывшем начальнике полиции Покачей Андрее Бегларян. «Бегларян продал нефтяные трубы на миллион рублей, которые принадлежали одной из дочек „Лукойла“. В Покачах на должности начальника отдела полиции проработал всего лишь полгода и почти сразу же начал демонстрировать предпринимательскую жилку», — рассказал инсайдер агентства.

Ранее URA.RU сообщало о задержании Бегларяна сотрудниками ФСБ. Его подозревали в продаже вещдоков из уголовных дел, которые расследовали его подчиненные.

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В суд ХМАО поступило уголовное дело экс-начальника отдела полиции, который обвиняется в продаже вещественных доказательств по уголовным делам. Об этом сообщил telegram-канал окружного следственного комитета. «Сотрудниками следственного отдела по Нижневартовскому району СУ СК России по ХМАО — Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции. <…> По уголовному делу (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности) следователем собраны достаточные доказательства, его материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения. Следствие установило, что обвиняемый продал насосно-компрессные трубы, принадлежащие юридическому лицу. Трубы также являлись вещдоками по уголовным делам. По данным источников URA.RU речь идет о бывшем начальнике полиции Покачей Андрее Бегларян. «Бегларян продал нефтяные трубы на миллион рублей, которые принадлежали одной из дочек „Лукойла“. В Покачах на должности начальника отдела полиции проработал всего лишь полгода и почти сразу же начал демонстрировать предпринимательскую жилку», — рассказал инсайдер агентства. Ранее URA.RU сообщало о задержании Бегларяна сотрудниками ФСБ. Его подозревали в продаже вещдоков из уголовных дел, которые расследовали его подчиненные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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