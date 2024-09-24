Появилось видео ДТП с машиной многодетной семьи, перевернувшейся в Екатеринбурге

В сети появилось видео, на котором водитель Mazda с тремя детьми и супругой потерял управление и перевернулся на трамвайные пути, заблокировав проезд транспорта. Записью видеорегистратора поделился очевидец жесткой аварии.
Водитель легковушки при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением, из-за чего врезался в другую иномарку и перевернулся на трамвайные пути. Пострадавшими оказались пассажиры Mazda — дети 7, 10 и 12 лет и их мать.
Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.
Видео: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
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