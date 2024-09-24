24 сентября 2024

Появилось видео ДТП с машиной многодетной семьи, перевернувшейся в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали четыре человека Фото:

В сети появилось видео, на котором водитель Mazda с тремя детьми и супругой потерял управление и перевернулся на трамвайные пути, заблокировав проезд транспорта. Записью видеорегистратора поделился очевидец жесткой аварии.

Водитель легковушки при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением, из-за чего врезался в другую иномарку и перевернулся на трамвайные пути. Пострадавшими оказались пассажиры Mazda — дети 7, 10 и 12 лет и их мать.

Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено.

Видео: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

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В сети появилось видео, на котором водитель Mazda с тремя детьми и супругой потерял управление и перевернулся на трамвайные пути, заблокировав проезд транспорта. Записью видеорегистратора поделился очевидец жесткой аварии. Водитель легковушки при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением, из-за чего врезался в другую иномарку и перевернулся на трамвайные пути. Пострадавшими оказались пассажиры Mazda — дети 7, 10 и 12 лет и их мать. Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено. Видео: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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