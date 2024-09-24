Происшествия ДТП Появилось видео ДТП с машиной многодетной семьи, перевернувшейся в Екатеринбурге 25 сентября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 + В аварии пострадали четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сети появилось видео, на котором водитель Mazda с тремя детьми и супругой потерял управление и перевернулся на трамвайные пути, заблокировав проезд транспорта. Записью видеорегистратора поделился очевидец жесткой аварии. Водитель легковушки при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением, из-за чего врезался в другую иномарку и перевернулся на трамвайные пути. Пострадавшими оказались пассажиры Mazda — дети 7, 10 и 12 лет и их мать. Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено. Видео: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В сети появилось видео, на котором водитель Mazda с тремя детьми и супругой потерял управление и перевернулся на трамвайные пути, заблокировав проезд транспорта. Записью видеорегистратора поделился очевидец жесткой аварии. Водитель легковушки при перестроении из крайней левой полосы в правую не справился с управлением, из-за чего врезался в другую иномарку и перевернулся на трамвайные пути. Пострадавшими оказались пассажиры Mazda — дети 7, 10 и 12 лет и их мать. Сейчас сотрудники ГАИ организовали проверку на месте аварии. Движение транспорта на данном участке временно затруднено. Видео: telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям