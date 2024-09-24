24 сентября 2024

Уральские аграрии собрали более 3,5 миллионов тонн зерна

© Служба новостей «URA.RU»
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Селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Челябинск, пшеница, урожай, зерно, семенная пшеница
Уборка урожая еще продолжается Фото:

Аграрии Уральского федерального округа собрали более 3,5 миллионов тонн зерна, убрав более чем половину засеянных площадей региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства в telegram-канале.

«По данным на 24 сентября, зерно и зернобобовые убраны более чем с половины засеянных площадей. Намолочено 3,5 млн тонн зерна. Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Текущие объемы урожая составляют 327 тысяч тонн и 48 тысяч тонн соответственно», — говорится в сообщении.

Также аграрии занимаются севом озимых. Уже засеяно 38,4 тысяч га — это почти 80% от планируемых к озимому севу площадей.

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Аграрии Уральского федерального округа собрали более 3,5 миллионов тонн зерна, убрав более чем половину засеянных площадей региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства в telegram-канале. «По данным на 24 сентября, зерно и зернобобовые убраны более чем с половины засеянных площадей. Намолочено 3,5 млн тонн зерна. Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Текущие объемы урожая составляют 327 тысяч тонн и 48 тысяч тонн соответственно», — говорится в сообщении. Также аграрии занимаются севом озимых. Уже засеяно 38,4 тысяч га — это почти 80% от планируемых к озимому севу площадей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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