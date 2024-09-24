Уральские аграрии собрали более 3,5 миллионов тонн зерна

Аграрии Уральского федерального округа собрали более 3,5 миллионов тонн зерна, убрав более чем половину засеянных площадей региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства в telegram-канале.
«По данным на 24 сентября, зерно и зернобобовые убраны более чем с половины засеянных площадей. Намолочено 3,5 млн тонн зерна. Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Текущие объемы урожая составляют 327 тысяч тонн и 48 тысяч тонн соответственно», — говорится в сообщении.
Также аграрии занимаются севом озимых. Уже засеяно 38,4 тысяч га — это почти 80% от планируемых к озимому севу площадей.
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