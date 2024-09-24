Общество Уральские аграрии собрали более 3,5 миллионов тонн зерна 25 сентября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 + Уборка урожая еще продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аграрии Уральского федерального округа собрали более 3,5 миллионов тонн зерна, убрав более чем половину засеянных площадей региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства в telegram-канале. «По данным на 24 сентября, зерно и зернобобовые убраны более чем с половины засеянных площадей. Намолочено 3,5 млн тонн зерна. Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Текущие объемы урожая составляют 327 тысяч тонн и 48 тысяч тонн соответственно», — говорится в сообщении. Также аграрии занимаются севом озимых. Уже засеяно 38,4 тысяч га — это почти 80% от планируемых к озимому севу площадей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аграрии Уральского федерального округа собрали более 3,5 миллионов тонн зерна, убрав более чем половину засеянных площадей региона. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпредства в telegram-канале. «По данным на 24 сентября, зерно и зернобобовые убраны более чем с половины засеянных площадей. Намолочено 3,5 млн тонн зерна. Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Текущие объемы урожая составляют 327 тысяч тонн и 48 тысяч тонн соответственно», — говорится в сообщении. Также аграрии занимаются севом озимых. Уже засеяно 38,4 тысяч га — это почти 80% от планируемых к озимому севу площадей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям