Запад препятствует проведению справедливых переговоров между Украиной и Россией, основанных на принципах Устава ООН. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Те, кто пришел к власти на Украине в результате госпереворота и сразу сообщил, что будет запрещать русский язык, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию», — передают заявление Лаврова argumenti.ru. Он подчеркнул, что именно в указанных причинах заключается невозможность со стороны Запада заставить украинское руководство вступить в справедливые переговоры и учитывать принципы Устава ООН.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал готовность Киева к переговорам с Москвой, придерживаясь международного права и учитывая уважение территориальной целостности и суверенитета Украины как основное условие для начала диалога. Киев также выразил готовность пригласить Россию на второй саммит по Украине. С другой стороны, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что мирные переговоры с Украиной невозможны после вторжения ВСУ в Курскую область. Он упомянул, что президент России Владимир Путин ясно выразился о невозможности переговоров в свете текущих событий и что оценка ситуации с нападением ВСУ будет даны позже.
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