AP: Трамп не собирался принимать Зеленского

У Трампа не было плана встречаться с Зеленским, отмечает AP
Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Assoсiated Press. Ранее на Украине сообщали, что у Зеленского и Трампа запланирована такая встреча.
«Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на Assoсiated Press. Ранее на Украине говорили, что Зеленский встретится с Трампом во время своей поездки в США.
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