AP: Трамп не собирался принимать Зеленского

25 сентября 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

У Трампа не было плана встречаться с Зеленским, отмечает AP Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Assoсiated Press. Ранее на Украине сообщали, что у Зеленского и Трампа запланирована такая встреча. «Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на Assoсiated Press. Ранее на Украине говорили, что Зеленский встретится с Трампом во время своей поездки в США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Assoсiated Press. Ранее на Украине сообщали, что у Зеленского и Трампа запланирована такая встреча. «Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на Assoсiated Press. Ранее на Украине говорили, что Зеленский встретится с Трампом во время своей поездки в США.