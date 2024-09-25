AP: Трамп не собирался принимать Зеленского

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, флаг сша, выступление с трибуны, трамп дональд, флаг нато
У Трампа не было плана встречаться с Зеленским, отмечает AP Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Assoсiated Press. Ранее на Украине сообщали, что у Зеленского и Трампа запланирована такая встреча.

«Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на Assoсiated Press. Ранее на Украине говорили, что Зеленский встретится с Трампом во время своей поездки в США.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американское издание Assoсiated Press. Ранее на Украине сообщали, что у Зеленского и Трампа запланирована такая встреча. «Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе», — сообщают argumenti.ru со ссылкой на Assoсiated Press. Ранее на Украине говорили, что Зеленский встретится с Трампом во время своей поездки в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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