Власти Екатеринбурга заходят с реновацией в новый район

Под реновацию отдадут участок в Академическом районе Екатеринбурга
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Программу КРТ планируют реализовывать в 2025 году Фото:

Администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территории (КРТ) участок в Академическом районе. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов.

«Это одна из площадок, которую раньше планировалось реализовать через программу развития застроенных территорий, но по ряду причин этого не случилось. Анализ таких площадок идет постоянно», — сказал Габдрахманов в ходе пресс-конференции ТАСС. На данный момент точный адрес территории не выбран.

По его словам, всего будет пять новых участков по программе КРТ. Помимо Академического, в 2025 году запланирована реновация в Чкаловском и Железнодорожном районах.

Ранее под реновацию попал участок на Уралмаше. Его площадь составляет 20,9 тысячи квадратных метров. Рабочие снесут шесть домов, которые были построены в 1948—1949 годах.

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Администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территории (КРТ) участок в Академическом районе. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов. «Это одна из площадок, которую раньше планировалось реализовать через программу развития застроенных территорий, но по ряду причин этого не случилось. Анализ таких площадок идет постоянно», — сказал Габдрахманов в ходе пресс-конференции ТАСС. На данный момент точный адрес территории не выбран. По его словам, всего будет пять новых участков по программе КРТ. Помимо Академического, в 2025 году запланирована реновация в Чкаловском и Железнодорожном районах. Ранее под реновацию попал участок на Уралмаше. Его площадь составляет 20,9 тысячи квадратных метров. Рабочие снесут шесть домов, которые были построены в 1948—1949 годах.
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