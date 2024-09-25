Власти Екатеринбурга заходят с реновацией в новый район

Администрация Екатеринбурга планирует отдать под комплексное развитие территории (КРТ) участок в Академическом районе. Об этом рассказал начальник департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов.
«Это одна из площадок, которую раньше планировалось реализовать через программу развития застроенных территорий, но по ряду причин этого не случилось. Анализ таких площадок идет постоянно», — сказал Габдрахманов в ходе пресс-конференции ТАСС. На данный момент точный адрес территории не выбран.
По его словам, всего будет пять новых участков по программе КРТ. Помимо Академического, в 2025 году запланирована реновация в Чкаловском и Железнодорожном районах.
Ранее под реновацию попал участок на Уралмаше. Его площадь составляет 20,9 тысячи квадратных метров. Рабочие снесут шесть домов, которые были построены в 1948—1949 годах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!