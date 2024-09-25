В истории с отравлением пельменями под Красноярском появилась новая жертва

Возле дома семьи, отравившейся под Красноярском, нашли труп котенка

25 сентября 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Котенок погиб от неизвестного отравляющего вещества, сообщили в Следкоме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Возле дома, где жила семья, отравившаяся под Красноярском, нашли труп котенка. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. Ранее от отравления там погибли четыре ребенка. «Мертвый котенок обнаружен возле дома семьи под Красноярском, где от отравления неизвестным токсичным веществом умерли четыре ребенка. Тело животного отправили на экспертизу», — передает ТАСС со ссылкой на Следком по региону. Об ужасном происшествии стало известно 21 сентября. Семья поужинала пельменями и курицей, купленными в магазине, после чего все ее члены получили сильное отравление. Родители выжили и несколько дней провели в больнице, дети погибли. Основная версия следствия — отравление дихлофосом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле дома, где жила семья, отравившаяся под Красноярском, нашли труп котенка. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону. Ранее от отравления там погибли четыре ребенка. «Мертвый котенок обнаружен возле дома семьи под Красноярском, где от отравления неизвестным токсичным веществом умерли четыре ребенка. Тело животного отправили на экспертизу», — передает ТАСС со ссылкой на Следком по региону. Об ужасном происшествии стало известно 21 сентября. Семья поужинала пельменями и курицей, купленными в магазине, после чего все ее члены получили сильное отравление. Родители выжили и несколько дней провели в больнице, дети погибли. Основная версия следствия — отравление дихлофосом.